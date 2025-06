Gwiazdor Lecha jest w bombardowanym Iranie. Są najnowsze wieści

Izraelsko-amerykańskie ataki na Iran mają na celu zniszczenie potencjału atomowego tego państwa. Konflikt pomiędzy Iranem a Izraelem trwa od dekad, ale w ostatnim czasie przybrał na sile. Czerwcowe ataki Izraela były bardzo skuteczne. Już 13 czerwca wśród ofiar znaleźli się najważniejsi dowódcy irańskiej armii: Mohammad Bagheri - szef sztabu irańskich sił zbrojnych - oraz Hosejn Salami - naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Iran bombardowany przez Izrael oraz USA. Co z Alim Gholizadehem z Lecha Poznań?

Konflikt wciąż eskaluje. W nocy z 21 na 22 czerwca do ataków Izraela dołączyło amerykańskie lotnictwo, które zaatakowało irańskie obiekty wzbogacania uranu w Fordo i Natanzu oraz centrum badawcze w Isfahanie. We wszystkich atakach zorganizowanych przez obie strony konfliktu zginęło już kilkaset osób, a kilka tysięcy zostało rannych. Bombardowany jest też Teheran - stolica Iranu to rodzinne miasto Aliego Gholizadeha, piłkarza Lecha Poznań, który po zakończeniu ostatniego sezonu Ekstraklasy, udał się na wakacje do ojczyny.

Portal WP Sportowe Fakty dowiedział się, co obecnie dzieje z Gholizadehem. "Jak ustaliliśmy, w momencie rozpoczęcia ataku piłkarz przebywał w Iranie i pozostaje tam do teraz. Klub jest w kontakcie ze swoim zawodnikiem i - jak słyszymy - Gholizadeh i jego najbliżsi są bezpieczni. Już w najbliższych godzinach 29-latek może jednak przekroczyć granicę Iranu. Ze względów bezpieczeństwa jego otoczenie nie podaje jednak dalszych szczegółów" - czytamy.

Ali Gholizadeh w poprzednim sezonie Ekstraklasy był jedną z największych gwiazd Lecha Poznań. Gdyby nie jego bramki i asysty - łącznie uzbierał 14 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej - to zapewne zespół Nielsa Frederiksena nie zdobyłby mistrzostwa Polski. Gholizadeh jest również etatowym reprezentantem kraju - w irańskiej kadrze rozegrał 42 spotkania, w których strzelił sześć goli.