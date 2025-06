Sensacyjny transfer Lecha? Piłkarz przyłapany w Poznaniu

Przez pięć sezonów Robert Gumny reprezentował barwy Augsburga na poziomie Bundesligi. W tym czasie zagrał ponad sto meczów we wszystkich rozgrywkach, ale ze względu na liczne problemy zdrowotne opuścił ponad 40 spotkań. W piątek Augsburg oficjalnie potwierdził, że wygasający kontrakt Gumnego nie będzie przedłużony. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że Gumny znów będzie występował na poziomie Ekstraklasy?

Gumny znów w Lechu? "Musimy się uzbroić w cierpliwość"

Czy Gumny wróci do Lecha Poznań? W tej sprawie wypowiedział się Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy mistrzów Polski w rozmowie z portalem sportowypoznan.pl.

- W piątek Robert odwiedzał klub. Ciężko powiedzieć, w którą stronę pójdzie ta sytuacja i co Robert będzie robił w najbliższych dniach. Do końca czerwca jest piłkarzem Augsburga. Musimy się uzbroić w cierpliwość i nie ukrywamy, na pewno w sprawie Roberta również będziemy informować w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu, jaki jest pomysł na tego zawodnika, jeżeli chodzi o jego dalszy pobyt tutaj w Poznaniu. Jesteśmy świadomi tego, że media widziały, że Robert jest w Poznaniu. Odpowiedź poznamy już niedługo - powiedział.

Gumny to wychowanek Lecha Poznań. Defensor grał w tym klubie w latach 2014-2020. Łącznie zagrał 97 spotkań w pierwszym zespole, w których strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. We wrześniu 2020 r. Gumny przenosił się do Augsburga za kwotę dwóch mln euro.

Gumny mógł trafić do zupełnie innego klubu. "Po boisku biegają maszyny"

Gdy Gumny grał w barwach Lecha, to cieszył się ogromnym zainteresowaniem na rynku transferowym. Obrońca, mający za sobą sześć występów w reprezentacji Polski, znajdował się na liście życzeń Borussii Moenchengladbach, Besiktasu, Celtiku Glasgow czy Bolonii. Wtedy transfer nie doszedł do skutku, a po zabiegu kolana kwota za Gumnego wyraźnie spadła.

- Cieszę się, że Augsburg daje mi szansę sprawdzenia się w Bundeslidze. Moim celem będzie odpłacenie się za zaufanie, jakim mnie obdarzył klub. To wielki krok mojej karierze - mówił Gumny po podpisaniu kontraktu z Augsburgiem. - W przeszłości Robert Gumny grywał w kratkę, często był po prostu słaby - komentował Heiko Herrlich, były trener Augsburga z lat 2020-2021.

A jak sam Gumny opisywał Bundesligę po transferze do Augsburga? - W Niemczech po boisku biegają maszyny. Grając w ekstraklasie mogłem puścić sobie piłkę i wiedziałem, że nikt mnie nie dogoni, a tu jest inaczej. Jednak powoli będą się taką maszyną stawał. Różnica jakości piłkarzy jest niewyobrażalna. W przypadku piłkarzy z Bundesligi a ekstraklasy to nie tylko inna półka, ale też inna szafa - mówił Gumny w jednym z wywiadów.