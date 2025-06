Żewłakow zakasał rękawy. Legia rozmawia z piłkarzem znanego klubu

- Ten okres dwóch tygodni, bo ostatni tydzień to dogrywanie szczegółów z trenerem Edwardem Iordanescu, był stresujący, męczący i wymagający. Odzwyczaiłem się od funkcjonowania na tym poziomie emocji - mówił dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow na poniedziałkowej konferencji prasowej, gdzie przedstawiono nowego szkoleniowca. Jednak 49-latek nie ma czasu na odpoczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny w mocnych słowach o Kuleszy i Probierzu: Nie ma tej reprezentacji bez opaski kapitańskiej Lewandowskiego

Legia Warszawa uaktywnia się na rynku transferowym? Negocjuje z piłkarzem hiszpańskiego drugoligowca

Trwają bowiem prace nad pierwszymi wzmocnieniami, gdyż na razie do Warszawy nie przyszedł żaden piłkarz. Ale prowadzone są negocjacje, o czym poinformował dziennikarz Daniel Sobis. "Ivan Barbero, 26-letni napastnik Deportivo La Coruna, rozmawia z Legią Warszawa. W zeszłym sezonie w Segunda Division siedem goli i pięć asyst (w 37 meczach - red.). Kontrakt do 2026 r." - napisał w serwisie X.

Barbero występuje w klubie z La Coruni, jednokrotnym mistrzu Hiszpanii, od dwóch sezonów. Przez ten czas rozegrał 60 meczów, zdobył 18 bramek i zanotował siedem asyst. Choć należy zaznaczyć, że pierwszy rok to rywalizacja na poziomie trzeciej ligi (23 spotkania, 11 trafień, dwie asysty).

Ivan Barbero dołączy do Legii Warszawa? Ma za sobą epizody w La Lidze

Napastnik może pochwalić się sześcioma występami w La Lidze w barwach Osasuny w rozgrywkach 2021/22 (za każdym razem wchodził z ławki). Z klubem z Pampeluny, do którego rezerw trafił w 2017 r., był związany przez większość kariery, choć na specyficznych zasadach.

Debiut zaliczył w grudniu 2019 r., lecz na początku 2020 r. wypożyczono go do Almerii (na pół sezonu, 10 gier), a następnie do Alcorcon (na rok, 34 mecze i dwa gole). Sezon 2021/22 spędził w pierwszym zespole Osasuny, jednak skończyło się na siedmiu występach (w tym wspomnianych sześciu w La Lidze) i jednej bramce. Po zakończeniu rozgrywek zesłano go do rezerw i stamtąd latem 2023 r. odszedł do Deportivo.

Zobacz też: Wieczysta chce uczestnika Euro. Ponad 60 meczów w Serie A

Przejście do czołowej polskiej drużyny, występującej w eliminacjach Ligi Europy, może być bardzo interesującą opcją dla Hiszpana. A ze względu na wygasający kontrakt Deportivo nie powinno robić mu aż tylu przeszkód z odejściem i samo spróbuje wykorzystać ostatnią okazję na godziwy zarobek.

Pozostaje oczekiwać na to, jak rozwiną się negocjacje. Legia Warszawa raczej nie będzie ich przeciągać, bowiem już 10 lipca wraca do gry. Wtedy podejmie kazachskie Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy.