Ogromne wzmocnienie Lecha! Szykuje się wielki hit w Ekstraklasie

W porównaniu do innych lig, w Ekstraklasie rzadko kiedy dochodzi do dużych transferów pomiędzy klubami z czołówki, gdyż te wolą sprzedawać swoich graczy za granicę. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, Lech Poznań przełamie ten schemat i za blisko milion euro kupi podstawowego piłkarza Jagiellonii. Przy okazji będzie to powrót zawodnika na Bułgarską.