Będzie rekord klubu Ekstraklasy. Miliony euro za 17-latka

Górnik Zabrze zakończył poprzedni sezon na dziewiątym miejscu. W przyszłym sezonie Górnik chce osiągnąć zdecydowanie lepszy wynik. W związku z tym zabrzanie wykupili Michala Gasparika ze Spartaka Trnava, a także sprowadzili siedmiu nowych piłkarzy - Michala Sacka, Jarosława Kubickiego (z Jagiellonii Białystok), Natana Dzięgielewskiego (GKS Tychy), Wiktora Nowaka (Znicz Pruszków), Gabriela Barbosę (Penafiel), Theodorosa Tsirigotisa (Iraklis) i Bastiena Donio (Bourg-en-Bresse). Do tej pory z klubu odszedł tylko Michał Szromnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Kiedyś w kadrze załatwiano wszystko po męsku. Teraz jakieś gierki

To będą rekordowe pieniądze dla Górnika Zabrze. "Oferta nie do odrzucenia"

Portal goal.pl informuje, że Górnik Zabrze może zarobić spore pieniądze na Dominiku Sarapacie. 17-latek ma zostać nowym piłkarzem FC Kopenhaga. Negocjacje między obiema stronami trwają od trzech tygodni. Górnik ma zarobić cztery mln euro w kwocie podstawowej, a w ramach bonusów transfer może wynieść ponad pięć mln euro. "Mamy do czynienia z ofertą nie do odrzucenia, bo trzeba pamiętać, że Górnik wciąż nie do końca wyszedł na finansową prostą" - czytamy w artykule.

Wcześniej o transferze Sarapaty pisał duński dziennik "Tipsbladet" oraz portal slaskisport.pl. "16-krotni mistrzowie Danii widzą w nim przyszłość swojego środka pola" - mogliśmy przeczytać.

To będzie rekordowa sprzedaż w historii Górnika. Obecnie najwięcej zabrzanie zarobili na sprzedaży Szymona Żurkowskiego do Fiorentiny za 3,7 mln euro. Klubowe podium uzupełnia Daisuke Yokota (2,8 mln euro do Gentu) oraz Arkadiusz Milik (2,6 mln euro do Bayeru Leverkusen). "Choć Sarapata miał zostać w Górniku jeszcze przez sezon, to dużo wskazuje na to, że jednak jego losy potoczą się inaczej" - pisze goal.pl.

Sarapata to wychowanek Górnika Zabrze. Do tej pory zagrał szesnaście meczów w pierwszym zespole, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Sarapata zadebiutował w Ekstraklasie 2 lutego br. w meczu z Puszczą Niepołomice (1:1). - On był najlepszym zawodnikiem na boisku dla mnie i to nas na pewno musi cieszyć. Jakieś pozytywy z tego wszystkiego też musimy wyciągać - mówił Jan Urban o Sarapacie po spotkaniu z Zagłębiem Lubin (1:2).

Zobacz też: Oto winny katastrofy w reprezentacji. Kwiatkowski wskazał palcem

Aktualnie najdroższym transferem w historii Kopenhagi jest Kamil Grabara, który dołączał do zespołu z Liverpoolu U-23 za 6,2 mln euro.