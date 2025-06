Media: Oto nowy piłkarz Rakowa. Zadebiutował u Probierza w kadrze

Raków Częstochowa do ostatniej kolejki bił się o tytuł mistrza Polski. Ostatecznie przegrał rywalizację z Lechem Poznań i sezon zakończył na drugim miejscu. Podrażniona tym faktem ekipa Marka Papszuna kompletuje skład przed startem kolejnych rozgrywek. I może pokusić się o hit. Wygląda na to, że chciałaby sprowadzić reprezentanta Polski.

To byłby hit! Raków chce reprezentanta Polski. Negocjacje trwają

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Raków jest bardzo blisko pozyskania Karola Struskiego. Klubowi działacze mieli już wynegocjować osobiste warunki kontraktu z samym zawodnikiem. Muszą jednak porozumieć się jeszcze z obecnym pracodawcą 24-latka - Arisem Limassol. Negocjacje już trwają, a kwota transferu powinna wynieść około miliona euro.

Dla Struskiego byłby to powrót do polskiej Ekstraklasy po trzech latach przerwy. W 2022 r. piłkarz przeniósł się z Jagiellonii Białystok do ligi cypryjskiej. W tamtejszym Arsie rozegrał równo sto meczów, w których strzelił 11 goli i miał 14 asyst. W sezonie 2022/23 zdobył również tytuł mistrza kraju. Swoją dobrą postawą w pewnym momencie zwrócił na siebie uwagę samego Michała Probierza.

Ustępujący selekcjoner reprezentacji Polski powołał go do kadry, a nawet pozwolił w niej zadebiutować. Doszło do tego w listopadzie 2023 r. w towarzyskim meczu z Łotwą. Polacy wygrali wówczas 2:0, a Struski pojawił się na murawie na niespełna pół godziny. Kolejnych szans już jednak nie dostał.

W zakończonym sezonie Struski znów spisywał się całkiem obiecująco. W 35 meczach dla Arisu zdobył 5 bramek i zanotował aż 10 asyst.