Tyle ma zarabiać nowy trener Legii Warszawa. Przebił nawet Probierza

Edward Iordanescu został nowym trenerem Legii Warszawa. W czwartek stołeczny klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. - Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Po procesie selekcji i wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami wybór padł na 46-letniego rumuńskiego szkoleniowca - mogliśmy przeczytać. Więcej szczegółów jednak nie podano. Dotarły do nich za to rumuńskie media, które już rozpisują się o pensji, jaką otrzyma Iordanescu.

Podali pensję nowego trenera Legii. Dostanie więcej niż Probierz?

Zdaniem tamtejszej "Gazety Sporturilo" szkoleniowca przekonała kwota 480 tys. euro rocznie (ok. 2 mln zł). O "ogromnym wynagrodzeniu" doniósł także portal "Prosport", który podał jeszcze wyższą stawkę. - Rumuński szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt z byłym mistrzem Polski. Były trener reprezentacji Rumunii zostanie zaprezentowany na początku przyszłego tygodnia. Będzie zarabiał rocznie 600 tys. euro (ok. 2,5 mln zł) - poinformował.

Gdyby te wieści się potwierdziły, oznaczałoby to, że Iordanescu w Legii może liczyć na większą pensję niż Michał Probierz w reprezentacji Polski. Jak przekazało kilka różnych źródeł, ustępujący selekcjoner zarabiał miesięcznie ok. 200 tys. zł., co rocznie daje 2,4 mln zł.

Tak Rumuni piszą o Iordanescu w Legii. "W trudnym momencie historii"

"Prosport" twierdził jednak, że Iordanscu przyjął ofertę głównie ze względu na możliwość udziału w europejskich pucharach. - Rumuński trener przejmuje Legię w trudnym momencie jej historii. Dawniej wielokrotni mistrzowie Polski obecnie pozostają w cieniu Rakowa i Lecha, ostatniego zdobywcy tytułu. W zeszłym sezonie drużyna ze stolicy Polski zakończyła mistrzostwa na haniebnym 5. miejscu - odnotowano.

Pierwszy oficjalny mecz pod wodzą Iordanescu Legia rozegra za niecały miesiąc. 10 lipca czeka ją inauguracyjne starcie w ramach eliminacji do Ligi Europy. Trzy dni później powalczy za to o pierwsze trofeum w sezonie. 13 lipca o 18:00 zmierzy się z Lechem Poznań o Superpuchar Polski.