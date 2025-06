Sensacyjny powrót do Ekstraklasy?! Odchodził z Polski za 10 mln euro

W cieniu zakończonego zgrupowania reprezentacji Polski rodzime kluby powoli przygotowują się do letniego okna transferowego. Jednym z nich jest Legia Warszawa, która - jeśli wierzyć zagranicznym doniesieniom - może wkrótce stać się częścią sensacyjnego transferu. Czy była gwiazda wróci do ekstraklasy?

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Sensacyjny powrót do ekstraklasy? Media donoszą

Według tureckiego portalu Fotospor.com Turcy mają sprytny plan. Besiktas ma być zainteresowany transferem Maxiego Oyedele - byłego piłkarza Manchesteru United z czasów pracy w klubie może pamiętać trener stambulskiego giganta Ole Gunnar Solskjaer. Według medialnych doniesień Besiktas jest w stanie wyłożyć za niego kwotę sześciu milionów euro, a na dodatek... wypożyczyć Legii Muciego.

Dla Albańczyka byłby to sentymentalny powrót na Łazienkowską 3. To właśnie stąd wypłynął na szerokie wody europejskiego futbolu. W lutym 2024 roku zamienił Warszawę na Stambuł. Wg doniesień medialnych kosztował aż 10 milionów euro.

W zakończonym dopiero co sezonie Muci rozegrał 27 ligowych meczów, w których zdobył cztery gole i miał trzy asysty. Często był jednak rezerwowym. Łącznie - od momentu transferu - zagrał dla Besiktasu w 55 spotkaniach. Strzelił 11 bramek i miał cztery asysty.

W Legii w 114 spotkaniach zdobył 21 goli i zanotował 10 asyst. Dał się poznać jako jeden z ulubieńców kibiców. Zachwycał widowiskowością i miał smykałkę do pięknych goli. Muci to 16-krotny reprezentant Albanii, dla której trzy razy trafiał do siatki.

Przypomnijmy, że Legia jako zdobywca Pucharu Polski, zagra latem w eliminacjach do Ligi Europy. 13 lipca zmierzy się w Superpucharze Polski z Lechem Poznań, a ligę rozpocznie 20 lipca od domowego meczu z Piastem Gliwice.