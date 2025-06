Pululu może odejść z Ekstraklasy! Aż pięć klubów z topowej ligi

Afimico Pululu jest jednym z wyróżniających się zawodników Ekstraklasy. Napastnik Jagiellonii Białystok przyczynił się do świetnych wyników klubu w lidze i Lidze Konferencji, której został najlepszym strzelcem z dorobkiem ośmiu trafień. Wysoka forma sprawiła, że został on powołany na zgrupowanie Demokratycznej Republiki Konga. Wysoka forma tego zawodnika nie umknęła uwadze zagranicznych klubów. Niedawno pojawiły się informacje, że o gracza zabiegał klub Rayo Vallecano. "Rayo już wysłało ofertę (około 1,5 miliona euro) do Jagiellonii za Pululu. Polski zespół odnosi się do kwoty 5 mln euro i oczekuje takiej oferty od Rayo. Negocjacje trwają i (Hiszpanie - red.) mają nadzieję, że żądania dotyczące (napastnika - red.) zostaną obniżone" - napisał w serwisie X dziennikarz Arturo Diaz.

Kolejne kluby interesują się Pululu

Teraz pojawiły się informacje o nowym potencjalnym kierunku dla napastnika Jagiellonii Białystok. Zdaniem serwisu footmercato.net sytuację Afimico Pululu monitorują kluby Ligue 1, które nawet miały udać się na mecze Demokratycznej Republiki Konga, by go obserwować. "Według naszych informacji zawodnik chciałby grać w Ligue 1, ponieważ przybył do Francji kiedy miał rok i tam dorastał" - czytamy.

Serwis podaje, że zawodnika obserwują przedstawiciele takich klubów jak: Lorient, Paris FC, FC Metz i AJ Auxerre. Mieli udać się nawet na mecz towarzyski z Mali, ale Pululu nie zagrał z powodu kontuzji. Jagiellonia Białystok za swojego napastnika oczekuje od 3 do 4 milionów euro. Dziennikarze footmercato.net podają, że ciąg dalszy tej sprawy na pewno nastąpi.

Niepewna przyszłość Pululu

Afimico Pululu jakiś czas temu wyznał w wywiadzie dla RFI, że chciałby rywalizować z najlepszymi zawodnikami i grać w najlepszych ligach. "Dzisiaj cieszę się chwilą z Jagiellonią, ale nie będę kłamał, jeśli jutro pojawi się dobra oferta, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zrobić krok naprzód. Dam mojemu kierownictwu do zrozumienia, że ??chcę odejść, jeśli dostanę ciekawe wyzwanie" - czytamy.

26-latek strzelił w minionym sezonie osiem goli w Lidze Konferencji i wyprzedził w klasyfikacji strzelców takich zawodników jak Marc Guiu i Christopher Nkunku z Chelsea, Cedric Bakambu z Realu Betis i Krzysztof Piątek z Basaksehiru. Jagiellonia Białystok zakończyła udział w tym europejskim pucharze w ćwierćfinale z Realem Betis.

Serwis Transfermarkt wycenia Pululu na 4 mln euro. W sumie w tym sezonie napastnik rozegrał 53 mecze i strzelił w nich 21 goli i dołożył cztery asysty.