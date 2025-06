To będzie nowy trener Górnika! Takiej decyzji w Zabrzu nie było od 21 lat

Przypomnijmy, że trenerem Górnika od marca 2023 roku był Jan Urban. Pod jego wodzą zespół zakończył sezon 2022/2023 na szóstej pozycji w Ekstraklasie i powtórzył ten wynik także w następnym roku. W obecnym sezonie nie poszło mu już aż tak dobrze i skończył na 9. miejscu w ligowej tabeli. Czy taki wynik można uznać za rozczarowanie? Zdaniem wielu ekspertów, nie, gdyż Górnik posiada niestabilną sytuację finansową oraz przeciętną kadrę. Jednak władze klubu najwyraźniej doszły do innego wniosku. Urban nie doczekał końca sezonu, w kwietniu zastąpił go Piotr Gierczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Otworzyć im drzwi i podziękować jak Feio kibicom z Danii [To jest Sport.pl]

Media nie mają wątpliwości. Słowak następnym trenerem Górnika

Pewnym było jednak, że Gierczak jest opcją tymczasową. Klub rozglądał się za nowym szkoleniowcem. Media od jakiegoś czasu informowały, że faworytem do objęcia posady szkoleniowca zabrzan jest Michal Gasparik. W środę Piotr Koźmiński z Goal.pl przekazał, że Słowak już dogadał się z przyszłym pracodawcą i w piątek zostanie oficjalnie przedstawiony jako trener Górnika.

Gasparik to postać, która ma wiele wspólnego z polskim futbolem. Od 2021 roku pracuje w Spartaku Trnava i jest to jego pierwsza posada trenerska w seniorskiej piłce. Zespół pod jego wodzą konsekwentnie w każdym sezonie zajmował trzecie miejsce w lidze, ale za to wyrósł na prawdziwego specjalistę od wygrywania krajowego Pucharu. Ten udało mu się wywalczyć aż trzy razy.

W Europie ekipa prowadzona przez Gasparika często wpadała na polskie kluby. W sezonie 2022/2023 podczas 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji lepszy od niej okazał się Raków Częstochowa (2:0 i 1:0 w dwumeczu). W następnym roku na tym samym etapie Spartak pokonał Lecha Poznań (3:1, 1:2). Z kolei w rozgrywkach 2024/2025 uległ Wiśle Kraków (3:1, 1:3, 11-12 w rzutach karnych).

To nie koniec powiązań Gasparika z Polską. W latach 2010-2012 występował w zespole... Górnika Zabrze, w którym rozegrał 15 spotkań w Ekstraklasie. Strzelił w nich 3 bramki i zaliczył 1 asystę. Jeśli informacje Goal.pl się potwierdzą, Gasparik będzie pierwszym zagranicznym trenerem Górnika od 21 lat. W 2004 roku w Zabrzu przez osiem miesięcy pracował Czech Verner Licka. Potem stawiano na Polaków (pracujący w sezonie 2022/2023 Bartosch Gaul ma polskie korzenie).