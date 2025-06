Gigant Premier League chce rozbić bank za piłkarza Ekstraklasy. Absolutny rekord

Bright Ede jest wychowankiem Zagłębia Lubin. 18-letni obrońca zimą tego roku został wykupiony przez Motor Lublin za 100 tysięcy euro. Łącznie w ubiegłym sezonie rozegrał sześć meczów, w których strzelił jednego gola. Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku, ale okazuje się, że już niebawem może opuścić klub.

Sensacyjne wieści na temat Ede. Chelsea ma za niego zaoferować 11 milionów euro

Nieoczekiwane informacje na temat przyszłości młodego piłkarza przekazał portal Meczyki.pl. Zdaniem dziennikarzy ściągnięciem Ede jest bardzo zainteresowana Chelsea. Anglicy chcą szybko sfinalizować transfer z uwagi na spore zainteresowanie, jakim cieszy się polski zawodnik - w jego kontekście mówi się także między innymi o Arsenalu. Negocjacje zaczęły się podczas finału Ligi Konferencji we Wrocławiu.

Źródło dodaje, że Chelsea jest gotowa wyłożyć na Ede ogromne pieniądze. "Choć brzmi to abstrakcyjnie, bo Ede rozegrał tylko sześć meczów w Ekstraklasie, kwota transferu może być rekordowa i przebić barierę 11 milionów euro" - czytamy. Klub z Premier League ma wydać na niego taką kwotę, ponieważ uważa piłkarza Motoru za wielki talent i chce wyprzedzić konkurencję.

Chelsea ma już nawet plan na Polaka. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Ede ma zostać wypożyczony do Strasbourga, gdzie miałby się rozwijać. To zespół z Ligue 1, który ma najniższą średnią wiekową ze wszystkich zespołów w topowych ligach. "Jeśli zrobiłby odpowiedni progres, następnym przystankiem byłaby Anglia" - skwitowano. Transfer Ede byłby jednym z najdroższych w historii ekstraklasy. Do tej pory najdrożej sprzedawani byli Jakub Moder, Kacper Kozłowsk i Ante Crnac, którzy odchodzili właśnie za 11 milionów euro.

Chelsea zakończyła rozgrywki Premier League na czwartym miejscu. Ponadto triumfowała w Lidze Konferencji. W finale pokonała 4:1 Betis.