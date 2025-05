Gruchnęły wieści ws. znanego trenera łączonego z Legią. Oficjalne ogłoszenie

W ostatnich tygodniach wydawało się, że Goncalo Feio jednak pozostanie trenerem Legii Warszawa. Jego akcje poszły w górę po wygranym finale Pucharu Polski. W dodatku na stanowisku chciał go dalej Michał Żewłakow, nowy dyrektor sportowy Legii. W niedzielę Legia Warszawa poinformowała, że Feio jednak nie będzie już szkoleniowcem tego klubu. To m.in. też efekt żądań, które nagle zaczął stawiać Portugalczyk.

Zdaniem mediów Legia Warszawa ma przygotowaną listę pięciu kandydatów na miejsce Feio. Jednym z nich może być Henning Berg, który prowadził już warszawski klub w latach 2013-2015. Od sierpnia ubiegłego roku jest on szkoleniowcem cypryjskiego AEK-u Larnaka. W sobotę wywalczył Puchar Cypru, wygrywając z zespołem Pafos FC po rzutach karnych. Dzięki temu AEK Larnaka zapewnił sobie udział w europejskich pucharach. Wcześniej klub zajął czwarte miejsce w rozgrywkach ligowych. Tymczasem w poniedziałek rano klub AEK Larnaka poinformował, że Henning Berg nie będzie już trenerem tego zespołu.

- AEK Larnaka ogłasza, że współpraca z trenerem naszego zespołu, Henningiem Bergiem, nie będzie kontynuowana - napisał klub w krótkim komunikacie w serwisie X.

To oczywiście rozpala domysły, że być może Berg wróci do Legii Warszawa, która szuka trenera. Norweg jeszcze przed finałem Pucharu Cypru mówił, że latem mogą się przed nim pojawić nowe możliwości pracy. Być może miał na myśli właśnie ofertę z Legii Warszawa.

Tymczasem Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl ma nieco inne informacje w tej sprawie. Według niego Berg może wrócić do Omonii Nikozja.

"Na Cyprze aż huczy od plotek co dalej z Bergiem. Jeden z naszych tamtejszych rozmówców przekazał nam, że spekuluje się, iż Norweg wróci do Omonii Nikozja, w której z powodzeniem pracował przez kilka sezonów. Gdyby do tego doszło, to Berg nie musiałby się nawet przeprowadzać, bo pracując w Omonii i tak mieszkał w Larnace" - czytamy w portalu.

Dziennikarz dodał, że chciał porozmawiać z Bergiem na temat jego przyszłości.

"Goal.pl zaproponował Henningowi Bergowi rozmowę na temat jego najbliższych planów, ale norweski szkoleniowiec (na razie) nie odpowiedział na naszą wiadomość - dodaje Koźmiński.

Berg w Warszawie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski.