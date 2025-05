To koniec. Jagiellonia straci gwiazdę. Biją się o niego włoskie kluby

8 - tyle goli strzelił Afimico Pululu w Lidze Konferencji, co czyni go najskuteczniejszym piłkarzem tych rozgrywek. Z tego powodu Jagiellonii Białystok może być bardzo trudno zatrzymać napastnika kuszonego przez kluby z topowej ligi.

Afimico Pululu na wylocie z Jagiellonii Białystok. Dwóch poważnych chętnych

Zapytania o reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga pojawiały się z Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji czy Włoch. I to właśnie ten ostatni kierunek aktualnie wydaje się najbardziej realny dla piłkarza wycenianego przez ustępujących mistrzów Polski na 5 mln euro.

Kto dokładnie chce Pululu? Według informacji portalu Goal.pl chodzi o Udinese oraz Parmę. Ten pierwszy klub wyraża zainteresowanie od dłuższego czasu, drugi wszedł do gry nieco później, lecz oba wydają się najpoważniejszymi chętnymi.

Afimico Pululu ma odejść z Jagiellonii Białystok do Włoch. "Ostatni mecz"

Udinese, trenowane przez znanego z Legii Warszawa Kostę Runajicia (ma kontrakt do końca czerwca), jest pewne utrzymania w Serie A. O to Parma będzie walczyć w ostatniej kolejce, choć ma względnie komfortową sytuację. Co nie zmienia jednego. "Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że sobotni mecz z Pogonią Szczecin będzie ostatnim Pululu w barwach białostockiego klubu" - podsumowało źródło.

Wspomniane starcie ze szczecinianami zadecyduje o tym, czy Jagiellonia w przyszłym sezonie zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Na Podlasiu z pewnością liczą na kolejny, być może ostatni, przebłysk Afimico Pululu, który w obecnym sezonie strzelił 21 goli i zanotował cztery asysty (w 52 meczach).