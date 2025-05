Fani Legii długo na to czekali! Ogłoszono kluczowe wieści ws. młodej gwiazdy

Dwaj piłkarze przedłużyli umowy z Legią Warszawa! Chociaż przed kilkoma dniami nowy dyrektor operacyjny klubu Fredi Bobić mówił, że dojdzie do wielu zmian w kadrze, to póki co zabezpieczona została przyszłość jednego z pomocników i jednego z obrońców.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (4)