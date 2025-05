Niemcy ogłosili transfer gwiazdy Ekstraklasy. "Może się pochwalić rekordem"

Sezon ekstraklasy dobiega końca. Wciąż nie wiemy kto zostanie mistrzem Polski i kto zajmie trzecie miejsce. Wiemy natomiast, że poza strefą europejskich pucharów, ale i daleko od strefy spadkowej rozgrywki zakończy Cracovia.

Wielka strata Cracovii. Gwiazda się dogadała

Podopieczni Dawida Kroczka, którzy jesienią byli rewelacją ligi, wiosną mocno spuścili z tonu. Zdobyli tylko 17 punktów i co prawdą zakończą sezon w górnej połowie tabeli, ale poza miejscami gwarantującymi udział w eliminacjach do europejskich pucharów.

Kto z tego sezonu w Krakowie może być najbardziej zadowolony? Zdecydowanie Benjamin Kallman, który stał się gwiazdą ligi. W 33 dotychczasowych spotkaniach zdobył aż 18 goli i zaliczył trzy asysty. To dwa razy lepszy dorobek bramkowy niż w rozgrywkach 23/24.

Nic dziwnego, że Fin zdecydował się nie przedłużać wygasającego kontraktu. Zamiast tego chce ruszyć w świat. Wiemy już gdzie zagra. Jego nowym pracodawcą został znany niemiecki klub.

- Staraliśmy się o Benjamina wcześnie i intensywnie. Jest doświadczonym napastnikiem z międzynarodowym doświadczeniem, który nie tylko może pochwalić się dobrym rekordem, ale ma również ekscytujący profil. Benjamin jest opanowany przed bramką, asertywny w polu karnym, ale jest również niebezpieczny w strzałach z dystansu. Ma również niezwykle dobrą sprawność fizyczną, jest trzeźwy i dojrzały - powiedział Marcus Mann, dyrektor zarządzający Hannoverem 96.

- Jestem bardzo zadowolony z mojej decyzji o dołączeniu do Hannoveru 96. Dyskusje z kierownictwem ostatecznie doprowadziły do wniosku, że przeprowadzka tutaj była dla mnie jedyną opcją. Intensywnie studiowałem klub i bardzo czekam na wszystko, co mnie tu czeka - stwierdził Benjamin Kallman.

Benjamin Kalllman trafił do Cracovii w lipcu 2022 roku. Od tego czasu dla klubu ze stolicy województwa małopolskiego rozegrał 106 meczów. Zdobył w nich 33 gole i zaliczył 18 asyst. Jest 29-krotnym reprezentantem Finlandii, dla której zdobył siedem goli.

Hannover 96 zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli 2. Bundesligi. To dla tego klubu szósty sezon z rzędu na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech.