Oto nowy trener w Ekstraklasie! Tego nikt się nie spodziewał

Od kilku miesięcy nie jest żadną tajemnicą, że z końcem sezonu 2024/25 Aleksandar Vuković opuści Piasta Gliwice. O takiej decyzji poinformował wówczas sam klub, choć nie do końca zostało określone, czy to Vuković nie chciał pozostać w Gliwicach, czy też o rozstaniu postanowiły władze Piasta. Klub z Górnego Śląska bez większego trudu utrzymał się w Ekstraklasie na kolejny sezon, a niespełna trzyletnią pracę Vukovicia w nim należy ocenić pozytywnie, jako że mimo trudnych warunków w poprzednich latach "Piastunki" w żadnym sezonie nie były poważnie zagrożone spadkiem do I ligi.

Przez długi czas nie było wiadomo, kto będzie następcą charyzmatycznego Serba w Gliwicach. Swego czasu sporo mówiło się o tym, że może nim zostać były trener Widzewa Łódź Daniel Myśliwiec, ale koniec końców wybór padł na zaskakującą kandydaturę.

Oficjalnie: Piast Gliwice ma nowego trenera. Tego nikt się nie spodziewał

Nowym trenerem Piasta Gliwice zostanie bowiem 40-letni Szwed Max Molder, który do tej pory pracował w drugoligowym szwedzkim klubie Landskrona BoIS. Klub z Gliwic poinformował w czwartek, że Molder podpisał z nim aż trzyletni kontrakt, obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

Temat zatrudnienia Moldera w Gliwicach był długo trzymany w tajemnicy, dopiero w środę wyciekł on w szwedzkich mediach. Trenerską karierę 40-latek rozpoczął w klubie Hittarps IK, potem był asystentem w duńskim Lyngby. Jako trener Landskrony pracował on od lipca 2023 roku, wcześniej pełnił tam rolę asystenta.

Pracę Maxa Moldera w Landskronie ocenia się pozytywnie. Pod koniec ubiegłego roku był on bliski awansu do szwedzkiej Allsvenskan, ale po zajęciu trzeciego miejsca na drugim szczeblu rozgrywkowym jego zespół przegrał minimalnie baraże z IFK Varnamo (2:2 i 0:1). Po siedmiu kolejkach nowego sezonu 2025 Landskrona utrzymuje dobry poziom i jest trzecia z dorobkiem 15 punktów.

Piast Gliwice podkreśla również inne zalety szwedzkiego trenera. "Warto podkreślić, że Max Mölder bardzo dobrze czuje się w pracy z młodzieżą i wierzy w ich umiejętności. W sezonie 2024 był bardzo blisko awansu do Allsvenskan grając najmłodszą drużyną w rozgrywkach! Średnia wieku wyjściowej jedenastki była najniższa w lidze i wynosiła 24 lata. Według statystyk serwisu TransferRoom młodzi zawodnicy rozegrali wówczas 59% wszystkich minut w zespole prowadzonym przez Maxa Möldera (dla porównania średnia całej ligi wynosi 37%). Dobre wyniki zespołu zaowocowały również wyróżnieniami indywidualnymi dla trenera. W 2024 roku trzykrotnie był wybierany Trenerem Miesiąca w szwedzkiej Superettan" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Obecnie Piast Gliwice, na dwie kolejki przed końcem sezonu 2024/25, zajmuje jedenaste miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 42 punktów. W dwóch ostatnich spotkaniach pod wodzą Aleksandara Vukovicia klub z Górnego Śląska zmierzy się siebie z Górnikiem Zabrze oraz na wyjeździe z Lechem Poznań.