Do końca sezonu Ekstraklasy pozostały dwie kolejki oraz zaległe mecze Pogoni Szczecin z Motorem Lublin (14 maja, godz. 20:30) i Widzewa Łódź z Legią Warszawa (15 maja, godz. 20:30). Wiele rozstrzygnięć już poznaliśmy. Wiadomo, że z ligą pożegnają się Stal Mielec, Śląsk Wrocław i Puszcza Niepołomice. Wiadomo też, że w grze tytuł mistrza Polski liczą się tylko Lech Poznań i Raków Częstochowa. Rywalizacja wciąż toczy się za to o koronę króla strzelców... niestety bez udziału Polaków.

Takiej posuchy jeszcze nie było. Koszmar polskich napastników w Ekstraklasie

Na polskiego zwycięzcę klasyfikacji strzelców Ekstraklasy czekamy od sezonu 2016/17, czyli już ośmiu lat. Wówczas z dorobkiem 18 bramek wygrał ją Marcin Robak. Od tamtej pory za każdym razem miano najskuteczniejszego przypadało piłkarzom z zagranicy. I wszystko wskazuje na to, że stanie się tak i tym razem. Polscy napastnicy w tym sezonie ponieśli wręcz spektakularną klęskę.

Wytknął im to na platformie X Michał Sagrol. - Piotr Wlazło - pierwszy Polak z minimum 10 golami na koncie w tym sezonie za 22 dni skończy 36 lat. - napisał.

Środkowy obrońca najbardziej bramkostrzelnym Polakiem. Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ekstraklasy

Rzeczywiście dzięki bramce w meczu Stali Mielec z Puszą Niepołomice (3:2) Wlazło stał się jedynym Polakiem, który w tegorocznych rozgrywkach Ekstraklasy osiągnął tę magiczną granicę. Problem w tym, że nie pozwala mu to nawet plasować się w czołowej dziesiątce klasyfikacji strzelców. Obecnie jest na 11. miejscu. Co prawda ma tyle samo bramek, co 9. Adrian Dalmau i 10. Afimico Pululu, ale w przeciwieństwie do nich nie ma ani jednej asysty. Nie można też zapominać, że w przypadku Wlazły mowa jest nie o napastniku, a o... środkowym obrońcy, który w dodatku 8 na 10 goli strzelił... z rzutów karnych.

Jedną bramkę mniej od niego strzeliło w tym sezonie dwóch innych Polaków - Sebastian Bergier z GKS-u Katowice i Bartosz Kapustka z Legii. Żeby jednak liczyć się w walce o koronę króla strzelców, trzeba ich mieć ponad dwa razy więcej. Najbliżej tej nagrody jest napastnik Pogoni Szczecin Efthimios Koulouris z 25 bramkami. Realne zagrożenie stanowi już tylko dla niego drugi Mikael Ishak z Lecha Poznań (21 goli). Podium zamyka Benjamin Kaellman z Cracovii, który strzelił 17 goli.

Klasyfikacja strzelców Ekstraklasy po 32 kolejkach: