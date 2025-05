Reprezentant Polski po koszmarnym sezonie trafi do Legii? Żewłakow ogłasza

Bartosz Bereszyński od 2017 roku jest piłkarzem Sampdorii. Polak przez lata grał z tym klubem na poziomie Serie A. W bieżących rozgrywkach drużyna rywalizowała natomiast w Serie B. Wydawać się mogło, że będzie w gronie drużyn, które powalczą o powrót do elity. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i Sampdoria spadła do Serie C po raz pierwszy w historii.

Bartosz Bereszyński trafi do Legii? Żewłakow zabrał głos

Bereszyński najprawdopodobniej nie zagra z Sampdorią na trzecim poziomie ligowym. Jego kontrakt z klubem wygasa pod koniec czerwca i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. W mediach pojawiły się informacje, że Polak mógłby wrócić do Legii Warszawa. To właśnie z tego klubu trafił do Włoch. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy ekipy z Warszawy Michał Żewłakow, który obecnie planuje budowę zespołu na przyszły sezon.

- Myślimy o wszystkich, którzy muszą wzmocnić drużynę. Trzeba jednak ustalić, na czym stoimy i jakie są możliwości finansowe. Pewni gracze mają zasilić kluczowe pozycje, ale jeśli zdarzy się coś przyjemnego… Lepiej zrobić rezerwę na budżet płacowy niż transferowy. Jedna większa sprzedaż może to jednak nieco zbilansować - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Żewłakowa zapytano także o możliwy powrót Fabiańskiego. Dyrektor sportowy od razu wykluczył taką możliwość.

W bieżącym sezonie Bereszyński rozegrał 23 mecze, w których zaliczył jedną asystę. Łącznie w barwach Sampdorii ma na koncie 212 występów.

Legia Warszawa po 31 kolejkach ekstraklasy zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów. Najbliższy mecz rozegra w czwartek. Tego dnia zmierzy się z Widzewem Łódź.