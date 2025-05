Po jednej stronie wygrany Puchar Polski, awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji czy dobre relacje z drużyną. Po drugiej stronie katastrofa w Ekstraklasie, gdzie jedynym celem było mistrzostwo Polski, koszmarne wyniki w meczach z krajową czołówką oraz zachowania, które nie przystają trenerowi wielkiego klubu. Legia Warszawa w osobie dyrektora sportowego Michała Żewłakowa musi podjąć bardzo trudną decyzję dotyczącą przyszłości trenera Goncalo Feio, którego kontrakt z "Wojskowymi" wygasa z końcem bieżącego sezonu.

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Żewłakow mówi o przyszłości Feio. "Mam już wyrobione zdanie"

Żewłakow już w niedzielnej Lidze+ Extra w Canal+ Sport wypowiedział się dość sugestywnie na temat portugalskiego szkoleniowca. - Żyjąc w takim idealnym świecie chcielibyśmy, żeby trener był osobą, która gdy ma ciężki moment, potrafi powiedzieć coś adekwatnego, zwrócić uwagę na plusy swojej drużyny, ale też docenić przeciwnika. Chciałbym, żeby to był człowiek, który w niektórych sytuacjach potrafi być po prostu dyplomatą - opowiadał dyrektor sportowy Legii.

- Zawsze wydawało mi się, że trener Legii Warszawa ma być człowiekiem, od którego dowiesz się czegoś mądrego, ciekawego. Ktoś, kto przepuści mały żarcik, ale zawsze jest odbierany jako człowiek poważny - dodawał.

We wtorek w Legia Training Center w Książenicach odbyło się spotkanie wysoko postawionych osób w Legii Warszawa - Michała Żewłakowa, Marcina Herry i Frediego Bobicia - z dziennikarzami zaproszonymi przez klub. Tam również Żewłakow podjął ustosunkował się do kwestii przyszłości Feio.

- Chciałem powiedzieć wiele, bez dania konkretnej odpowiedzi. Mam już wyrobione swoje zdanie a propos Feio, bo, mimo że nie pracowałem w Legii, to o wielu sytuacjach wiedziałem. Z szatni płyną pozytywne wiadomości, ale potrzeba mu więcej dyplomacji. Wiemy, że trener ma deficyty w tym aspekcie i musi to poprawiać - mówił Żewłakow cytowany przez portal Meczyki.pl.

Portal ten podał również, że decyzja ws. Feio ma zostać podjęta do końca tego tygodnia. Sam Portugalczyk na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań stwierdził, że żadne rozmowy ws. nowego kontraktu się nie odbywają, a on sam wcale nie musi zgodzić się na kontynuowanie pracy w Legii. Jego agent z kolei rozsyła CV Feio do kolejnych klubów, wg Weszło choćby do klubów Championship.

Przed Legią Warszawa i Goncalo Feio jeszcze trzy spotkania w sezonie 2024/25, wszystkie w Ekstraklasie. W czwartek Legia zmierzy się w Łodzi z Widzewem, w niedzielę w Krakowie z Cracovią, a sezon zakończy 24 maja meczem na własnym stadionie ze Stalą Mielec.