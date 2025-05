Śląsk leci na dno, a tu takie słowa bramkarza. "Można iść do kościoła"

W meczu 32. kolejki Ekstraklasy Śląsk Wrocław poległ na wyjeździe 0:2 z Górnikiem Zabrze. "Śląsk Wrocław do przerwy był zdecydowanie lepszy od Górnika Zabrze i stworzył sobie kilka naprawdę dobrych okazji, żeby strzelić bramkę. A jednak to zagubieni na boisku zabrzanie już w 15. minucie wyszli na prowadzenie dzięki próbie z dystansu Erika Janży. Górnik ostatecznie wygrał to spotkanie 2:0. Sytuacja Śląska jest już tragiczna. Jeszcze w tej kolejce wrocławianie mogą spaść z Ekstraklasy" - relacjonował Bartosz Naus na łamach Sport.pl.

Widmo spadku z Ekstraklasy

Teraz przyszłość Śląska Wrocław w Ekstraklasie zależy od tego, jak poukładają się wyniki innych zespołów. Jeśli Zagłębie Lubin nie przegra z Widzewem Łódź, a Lechia Gdańsk z Koroną Kielce, to los wicemistrzów Polski będzie przesądzony.

Aktualnie Śląsk Wrocław plasuje się na 16. miejscu z dorobkiem 28 punktów. 15. Zagłębie i 14. Lechia ma tych pkt 33 i mecz do rozegrania. Po tej kolejce zostaną dwie kolejki do końca sezonu, czyli do zgarnięcia będzie sześć "oczek". Ponadto te dwa zespoły mają dodatni bilans bezpośrednich starć z wrocławianami.

Rafał Leszczyński: Po dzisiejszym spotkaniu sytuacja jest dramatyczna

Po spotkaniu z Górnikiem Zabrze Rafał Leszczyński - bramkarz Śląska Wrocław udzielił wywiadu na antenie Canal+. - Czuję wielką złość, bo wydaje mi się, że mieliśmy sporo sytuacji do tego, by ten mecz wyglądał inaczej. Po naszej stronie było więcej klarownych okazji. Boli, że tego nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie goniliśmy wynik, naturalnie odkryliśmy się, bo remis nic nam nie dawał, i Górnik po kontrataku zdobył drugą bramkę. Nie sądzę, że mieliśmy splątane nogi, bo już od dawna gramy, będąc w bardzo trudnej sytuacji. Po dzisiejszym spotkaniu sytuacja jest już dramatyczna - stwierdził, cytowany przez slaskwroclaw.pl.

- Musimy czekać na wyniki rywali i wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest nasz dalszy los. Będziemy wierzyć, że rezultaty będą po naszej myśli i będziemy mogli spróbować wykonać tę niemożliwą misję. Ogromnie szkoda, że dziś nie zrobiliśmy kroku w tę stronę - dodał.

"Można iść do kościoła i wierzyć"

W następnej kolejce Śląsk Wrocław zmierzy się z Jagiellonią Białystok, która plasuje się na trzecim miejscu. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie Trójkolorowi rywalizowali z Dumą Podlasia o mistrzostwo Polski.

- Za tydzień mecz z Jagiellonią, oni są na innym etapie, my na zupełnie innym. Wielka szkoda, bo przed sezonem nikt nie przypuszczał, że tak się to wszystko potoczy. Zostały dwa mecze i musimy dać z siebie maksimum. Nic więcej nam nie pozostało, można iść do kościoła i wierzyć, że nasz cel jednak nie będzie stracony - zakończył.