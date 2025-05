Media: Podolski ściągnie do Zabrza giganta!

Lukas Podolski od 2021 roku zgodnie z obietnicą występuje w Ekstraklasie, a konkretnie w Górniku Zabrze. Niemiec jest kimś więcej niż piłkarzem, bo wspiera drużynę również poza boiskiem - pod względem finansowym, pomaga przy transferach, czy nawet próbuje wykupić klub z rąk miasta. - Chcę jak najszybciej kupić klub. Zawsze mówiłem, że musi być prywatny, oddzielony od miasta i polityki. Żeby nie pracowali w nim tacy ludzie, jak ci, którzy byli tu na początku, kiedy przyszedłem - podkreślał, cytowany przez TVP Sport.

Lukas Podolski zabrał głos nt. końca kariery

Od jakiegoś czasu sugeruje się, że aktualny sezon jest jego ostatnim w barwach Górnika Zabrze. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku a w niedawnej rozmowie z PAP, którą cytowali dziennikarze m.in. WP SportowychFaktów, piłkarz nie wypowiedział się jednoznacznie. - Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, czasem chce się coś szybko zrobić, a trzeba w życiu poczekać. Mam nadzieję, że wszystko się zmieni na dobre - oświadczył.

Teraz Lukas Podolski zabrał głos nt. swojej przyszłości. Na konferencji prasowej przed meczem ze Śląskiem Wrocław został zapytany nt. przyszłości. - Na dzisiaj to są moje ostatnie mecze na razie. Są tam jakieś rozmowy, które zaczęliśmy i zobaczymy, jaka to będzie decyzja - czy to będzie teraz, czy sobie najpierw pojadę z rodzinką na wakacje i sobie tam pomyślę - oświadczył, cytowany przez transfery.info.

- Może mi posmakuje na wakacjach i zostanie mi jeszcze smaka albo sobie na wakacjach powiem "Słuchaj, nad morzem jest tak fajnie się wykąpać i tak chcę dalej żyć z rodzinką być blisko", to będzie taka decyzja. Ale rozmowy z zarządem i Łukaszem Milikiem rozpoczęliśmy - zobaczymy, jak to się skończy, ale, żeby nie kłamać: dzisiaj nie mam kontraktu na nowy sezon i to są moje ostatnie trzy mecze na razie - zaznaczył.

Są plany wobec Podolskiego

Dziennik "Katowicki Sport" zdradził, że pojawił się pomysł dotyczący meczu pożegnalnego Lukasa Podolskiego. Według ich ustaleń 10 października w Zabrzu miałby się on odbyć. "Rywalem ma być drużyna ze stolicy Włoch. Data i przeciwnik nie są przypadkowe..." - czytamy.