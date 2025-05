Gwiazdor Legii potężnie krytykowany. Są doniesienia ws. jego przyszłości

Marc Gual to zdecydowanie jeden z najbardziej polaryzujących zawodników Legii Warszawa w tym sezonie. Z jednej strony można mieć znacznie gorszy wynik niż 18 goli we wszystkich rozgrywkach. Jednak z drugiej to zdecydowanie nie jest skuteczność na miarę marzeń i oczekiwań kibiców oraz działaczy zapewne też. W Ekstraklasie ma na koncie osiem goli, czyli mniej niż choćby Imad Rondić z Widzewa Łódź, którego od zimy nie ma już w lidze, a tyle samo co Michalis Kosidis z niesłynącej z ofensywy Puszczy Niepołomice.

Gual nawet w finale Pucharu Polski nie wykorzystał szansy

Zresztą jego występ w finale Pucharu Polski też przysporzył mu raczej przeciwników niż zwolenników. Legia wygrała 4:3, ale Gual zdążył w nim zmarnować rzut karny oraz sytuację sam na sam. Gdyby zwyciężyć się nie udało, Hiszpan byłby antybohaterem. Na domiar złego jego zmiennik Ilja Szkurin krótko po wejściu strzelił na 3:1. Znak zapytania co do przyszłości byłego zawodnika Jagiellonii Białystok istniał już wcześniej, ale jego wyczyny na PGE Narodowym tylko go powiększyły.

Gual chce zostać w Legii. A klub?

Czy to wszystko oznacza, że to ostatni sezon, w którym oglądamy Guala w Legii? Niekoniecznie. Przynajmniej według Piotra Koźmińskiego z portalu goal.pl. Zdaniem dziennikarza przede wszystkim samemu piłkarzowi nie pali się do odejścia. - Marc Gual świetnie czuje się w Warszawie, nigdzie się nie wybiera, bo chce walczyć z Legią o kolejne trofea. Transfer latem wydaje się więc niemal nieprawdopodobny. Nic nie słychać na przykład o działaniach reprezentującej go agencji w celu znalezienia mu nowego klubu - czytamy.

Oczywiście należy poczekać, czy nie będzie to sytuacja typu 50/50, czyli Gual chce, Legia nie. Natomiast teraz nie wydaje się, by miał grać gdzie indziej w nadchodzącym sezonie. Zaś do końca tego zostały warszawianom jeszcze cztery: u siebie z Lechem Poznań (11 maja), na wyjeździe z Widzewem Łódź (15 maja), na wyjeździe z Cracovią (18 maja) i na koniec u siebie ze Stalą Mielec (24 maja). Legia jest aktualnie piąta i traci pięć punktów do podium, o które nadal może powalczyć.