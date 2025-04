Cztery kolejki do końca, a Boniek już wskazał mistrza Polski. "Game over"

Do końca sezonu Ekstraklasy zostały cztery kolejki. Wciąż nie jest jasne, kto zdobędzie mistrzostwo Polski i kto zagra w europejskich pucharach. Na najlepszej drodze do wywalczenia krajowego tytułu jest Raków Częstochowa z 62 punktami, który ma dwa punkty przewagi nad Lechem Poznań. Wiele wskazuje na to, że walka o trzecie miejsce rozstrzygnie się między Jagiellonią Białystok, Pogonią Szczecin a Legią Warszawa. Te drużyny w tabeli dzieli pięć punktów, więc wszystko jest otwarte.

"Game over". Boniek wskazał faworyta do mistrzostwa Polski

Jednym z tematów najnowszej "Prawdy Futbolu" była walka o mistrzostwo Polski. Kto zdobędzie tytuł zdaniem Zbigniewa Bońka? - Ta tabela jasno pokazuje, kto będzie mistrzem Polski. Żeby wygrywać i robić piękne mecze, to może każdy. Ale żeby zdobywać tytuły, puchary, to musi mieć dobrą obronę. Zobaczcie, ile meczów przegrał Raków, a ile Lech i Jagiellonia. To kolosalna różnica. Dwa razy tyle meczów Lech przegrał niż Raków. Według mnie jeśli rzeczywiście tak jest, że trzeba mieć dobrą obronę, by wygrać rozgrywki, to tutaj jest game over - powiedział.

Dlaczego Boniek wskazał właśnie na Raków? - Skoro mało przegrywają, to tracą mało bramek, bo są dobrze zorganizowani w obronie. Tu nie ma takiej możliwości, żeby było rozprężenie w Rakowie. Czy komuś się Papszun podoba, czy nie podoba, to trzyma piłkarzy za gardło. Nie w sensie takim, że jest sierżantem, pułkownikiem czy generałem, który ich tam dusi, ale cały czas koncentracja, dyscyplina itd. - dodaje były prezes PZPN.

- Według mnie Lech się sam wypisuje z tego wszystkiego, bo nie możesz prowadzić 2:0 i zremisować 2:2 w takim meczu. Numery jasno pokazują, kto jest zdecydowanym faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski - tłumaczy Boniek. A jak może wyglądać rywalizacja o trzecie miejsce między Jagiellonią, Pogonią a Legią?

- Jagiellonia trochę się pogubiła, musi być skoncentrowana, żeby się na koniec nie okazało, że się do pucharów nie zakwalifikują. Tam Legia ich z tyłu będzie dusiła, jeżeli tym bardziej nie wygrałaby Pucharu Polski. Tam punktów za dużo nie ma. Jakby Pogoń wygrała z Legią, to uważam, że będzie im ciężko następne mecze wygrać - podsumował Boniek.