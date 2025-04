Katastrofa Lecha! To była 92. minuta. To może być kluczowa wpadka

Była druga minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy meczu Radomiak - Lech Poznań. Gospodarze przegrywali 1:2 i chwilę wcześniej odetchnęli z ulgą, bo Mikael Ishak strzelając gola, był na minimalnym spalonym. Właśnie wtedy po dośrodkowaniu z lewej strony z głębi pola, Bartosz Mrozek, bramkarz Lecha Poznań tak wybijał piłkę na piątym metrze, że trafił w swojego kolegą Antonio Milicia, który był obok. Piłka odbiła się od słupka, dopadł do niej Abdoul Tapsoba i trafił do pustej bramki.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Aż cztery gole w Radomiu. Lech Poznań traci dwa punkty

Radomiak w pierwszych sekundach meczu spisywał się bardzo dobrze. Wywalczył nawet trzy rzuty rożne w ciągu zaledwie 180 sekund. W piątej minucie boleśnie dla gospodarzy odpowiedzieli goście. Filip Jagiełło świetnie wbiegł w pole karne, dostał dośrodkowanie z prawej strony od Joela Pereiry, podał z końcowej linii na piąty metr do Mikaela Ishaka, a ten strzałem z pierwszej piłki pod poprzeczkę zdobył gola.

Dla szwedzkiego napastnika był to już 19. gol w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Jest wiceliderem najlepszych strzelców, a do prowadzącego Efthymiosa Koulourisa (Pogoń Szczecin) traci sześć bramek.

W 34. minucie goście prowadzili już 2:0. Po kuriozalnej bramce. Z prawej strony dośrodkował Pereira, piłkę nogą podbił do góry Marco Burch, a Jagiełło uprzedził bramkarza Macieja Kikolskiego i strzałem głową z siedmiu metrów trafił do pustej bramki!

- Być może słońce oświetliło bramkarza Radomiaka, ale i tak to był jego gruby błąd - mówili komentatorzy Canal+Sport.

Gospodarze nie potrafili się podnieść. Nie mieli jakości w ofensywie. Poza tym, że do przerwy potrafili wywalczyć aż siedem rzutów rożnych (rywale tylko jeden), to nic więcej. Gospodarze nie oddali w pierwszej połowie celnego strzału na bramkę. Lech miał za to 100 proc. skuteczność - dwa celne strzały i dwa gole.

W drugiej połowie bardzo długo nie działo się nic ciekawego. Radomiak częściej atakował, miał kolejne rzuty rożne (aż 12 w meczu), ale nie potrafił stworzyć dobrych okazji do zdobycia gola. Lech umiejętnie się bronił i szanował dwubramkowe prowadzenie.

Kibice ożywili się bardzo dopiero w 79. minucie. Rezerwowy Wojciech Mońka niedokładnie podał piłkę blisko własnego pola karnego, przechwycił ją Capita i mocnym strzałem z 18 metrów przełamał ręce bramkarza. Chwilę później inny zmiennik - Rafael Barbosa strzelił z ponad 20 metrów, ale tuż obok słupka. A potem doszło do sytuacji z 92. minuty spotkania, którą opisaliśmy na początek tekstu.

Lech Poznań po tym remisie jest wiceliderem i ma dwa punkty straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Radomiak z 36 punktami jest na 13. pozycji.

W następnej kolejce Lech Poznań zagra u siebie z Puszczą Niepołomice (3 maja, godz. 20.15), a Radomiak zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice (4 maja, godz. 12.15).

Zobacz: Oto co Szczęsny zrobił po meczu. W Barcelonie wszyscy oniemieli

W innych niedzielnych meczach PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce wygrała z Jagiellonią Białystok 3:1 (1:1), a Górnik Zabrze bezbramkowo zremisował z Widzewem Łódź.

Radomiak - Lech Poznań 2:2 (0:2)