A jednak. Gruchnęły wieści ws. przyszłości Kamila Glika

Kamil Glik w październiku zeszłego roku zerwał więzadło krzyżowe. Od tamtej pory nie może pomagać Cracovii i to nie zmieni się do końca sezonu. A sytuacja jest tym bardziej zawiła, że obrońca ma kontrakt tylko do końca czerwca i można było zastanawiać się nad jego przyszłością. Chociaż wydaje się ona klarować.

Waży się przyszłość Kamila Glika w Cracovii

Kilka tygodni temu optymistyczne wieści przekazał Dawid Kroczek, trener krakowian. - Tempo powrotu Glika jest naprawdę (sprawne - red.), wszyscy jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Bardzo pomaga mu to, że jest zdeterminowany, myślę, że te cechy właśnie przyspieszają ten proces - mówił. I wydaje się, że w klubie wiążą przyszłość z doświadczonym piłkarzem.

37-latka łączono m.in. z Wieczystą Kraków, jednak według informacji Interii Sport, najbardziej realnym scenariuszem jest przedłużenie przez niego umowy z Cracovią. Stanie się tak, jeśli zostaną spełnione dwa warunki.

Media: Oto co musi się stać, aby Kamil Glik został w Cracovii

Pierwszym z nich jest to, aby piłkarz przeszedł dokładne badania i otrzymał zielone światło na powrót na boisko od lekarzy. Drugi to wola współpracy ze strony trenera, co jest bardziej problematyczne, gdyż przyszłość Kroczka jest niepewna.

Umowa szkoleniowca wygasa z końcem sezonu i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona, Władze klubu mogą zdecydować się na zmianę i to nowy trener musiałby podjąć decyzję w kwestii przyszłości 103-krotnego reprezentanta Polski.

Kamil Glik jest piłkarzem Cracovii od sierpnia 2023 r. Do tej pory rozegrał dla tego klubu 23 mecze, zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę.