Media: On może zastąpić Feio w Legii. To byłby wielki powrót do Polski!

Wielkimi krokami zbliża się finał Pucharu Polski, a więc mecz, który zdefiniuje ten sezon Legii Warszawa. Co prawda zespół Goncalo Feio dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale nie ma już większych szans na to, by zakończyć sezon Ekstraklasy na podium. Wygranie Pucharu Polski - w którym rywalem jest Pogoń Szczecin - to jedyna szansa dla Legii, by zagrać w Europie w przyszłym sezonie. Jeżeli trener Feio nie poprowadzi Legii w nowym sezonie, to kto ma na to największe szanse?

Chorwaci piszą o Bjelicy w Legii Warszawa. "Ma wszystko, co potrzeba"

Portal germanijak.hr napisał artykuł o Nenadzie Bjelicy w kontekście objęcia Legii. Z niego możemy się dowiedzieć, że Bjelica jest "pierwszym wyborem" dla władz Legii, jeżeli współpraca z Feio zakończy się po tym sezonie. "Dobre źródła z Warszawy szepczą, że kontakt został już nawiązany, że pomysł z Bjelicą trafił na podatny grunt. W Legii nic nie będzie komentowane przed końcem sezonu. Bjelica ma wszystko, co jest potrzebne na tym stanowisku" - czytamy w tekście.

Poza tym Chorwaci zaznaczają, że Bjelica ma dobre relacje z Fredim Bobiciem, a więc nowym dyrektorem operacyjnym w Legii. Poza tym germanijak.hr pisze o doświadczeniu Bjelicy i fakcie, że już pracował w Polsce z Lechem Poznań. "Legia to odwieczne marzenie każdego polskiego trenera, a znów jest na rozdrożu. Dwanaście punktów za Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań to przepaść" - dodają dziennikarze.

Plotki o Bjelicy w Legii pojawiły się już wcześniej za sprawą portalu meczyki.pl. - Wiem, że do takiego kontaktu doszło. Bjelica miałby rozważyć taką propozycję. Jeśli chodzi o pracę w Polsce, to pod uwagę bierze tylko Lecha Poznań, w którym był, i Legię. Bobić miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia Bjelicy do jednego z klubów, w którym pracował. Dużo rzeczy się tu zgadza. To ciekawe nazwisko od strony warsztatowej - mówił Tomasz Włodarczyk.

Bjelica to nie jest jedyny trener, który pojawił się w medialnych pogłoskach w kontekście Legii Warszawa. Na tej liście byli jeszcze m.in. Jan Urban (do niedawna Górnik Zabrze), Henning Berg (AEK Larnaca) czy Aleksiej Szpilewski (Aris Limassol).