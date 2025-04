Burza wokół posła Konfederacji. Poszło o transparent kibiców Legii

W poniedziałek 21 kwietnia Legia Warszawa podejmowała u siebie drużynę Lechii Gdańsk. Spotkanie dostarczyło mnóstwo emocji na boisku, gdyż gospodarze wyszarpali wygraną po golu Jana Ziółkowskiego, strzelonym w 95 minucie.

REKLAMA

Jednak nie o 19-letnim bohaterze miejscowych było po tym meczu najgłośniej, a o fanach Legii z "Żylety", którzy na trybunie zawiesili bardzo kontrowersyjny transparent. "JAGIELSKA = MENGELE" - głosiło hasło napisane na płótnie.

Zobacz wideo Śliwowski: Janusz Wójcik przychodził i mówił: Pan Romanowski wam dopłaci...

Kibice w ten sposób odnieśli się do głośnej sprawy doktor Gizeli Jagielskiej. Jak opisywała "Gazeta Wyborcza", ginekolożka dokonała aborcji dziecka pani Anity, która znajdowała się w 37. tygodniu ciąży. Lekarze odradzali jej ten zabieg, namawiając na urodzenie dziecka i oddanie go do adopcji. Problem polegał na tym, że płód był obciążony poważnymi wadami genetycznymi.

Jagielska zdecydowała się na przeprowadzenie zabiegu, wobec czego wstrzyknęła zastrzyk dosercowy, który zatrzymał akcję serca płodu. Jej zachowanie wywołało burzę wśród opinii publicznej. Szpital w Oleśnicy z interwencją poselską odwiedził kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. Z kolei fani warszawskiej Legii we wspomnianym transparencie porównali lekarkę do doktora Josefa Mengele - zbrodniarza wojennego, który w obozie Auschwitz-Birkenau dokonywał bestialskich eksperymentów medycznych na więźniach.

Berkowicz zareagował. Dwie emotki wyrażają więcej niż tysiąc słów

Do transparentu widniejącego na "Żylecie" odniosło się wiele osób, które na co dzień nie kojarzą się z futbolem. Jednym z nich był Tomasz Lis, sympatyzujący z obozem Koalicji Obywatelskiej, który skrytykował zachowanie fanów Legii. Po przeciwnej stronie barykady znalazł się za to Konrad Berkowicz.

Poseł Konfederacji zamieścił na portalu "X" zdjęcie wspomnianego baneru, do którego dodał dwie emotki symbolizujące klaszczące dłonie. Dał w ten sposób jasno do zrozumienia, że utożsamia się z kibicami Legii i popiera ich pogląd na temat sprawy Gizeli Jagielskiej.

Poparcie tak mocnego w przekazie hasła w zdecydowanej większości przypadków nie spotkało się jednak z pozytywnym odbiorem, na który zapewne liczył Berkowicz.

- "Traktowanie politycznie nieświadomych kiboli jako społecznego autorytetu może stać się tylko domeną ignoranta lub posła na Sejm RP o mentalności 10-letniego dziecka." - głosi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod wpisem polityka.

- "Jesteście w PE w sojuszu z ludźmi, dla których Mengele był wybitnym lekarzem hipokryto p.....!" - pisze autor kolejnego komentarza, nawiązując tym samym do bliskich relacji Konfederacji z prawicową niemiecką partią AfD.

Pod wpisem Berkowicza można jednak znaleźć też głosy poparcia dla kibiców Legii, a także wspomnianej interwencji Grzegorza Brauna:- "Dobrze że jest taki poseł Grzegorz Braun, który uświadamia Polaków" - napisał jeden z komentujących.