Gol z meczu Legii podbija zagraniczne portale. "Fenomenalny"

Legia Warszawa wygrała 2:1 z Lechią Gdańsk w meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Zespół Goncalo Feio przegrywał 0:1 po golu Rifeta Kapicia z rzutu wolnego, ale jeszcze przed przerwą strzelił gola na 1:1 za sprawą Luquinhasa. Zwycięstwo Legii zapewnił Jan Ziółkowski, pokonując Szymona Weiraucha w piątej minucie doliczonego czasu gry. Dzięki temu Legia wciąż się liczy w walce o czwarte miejsce i traci trzy punkty do Pogoni Szczecin. Strata Legii do podium jest już dużo większa - to osiem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o pierwszym meczu przy Łazienkowskiej: Czułem się spełniony

Bośniacy piszą o przepięknym golu Kapicia. "Declan Rice kto?"

Ozdobą spotkania Legii z Lechią było trafienie Kapicia z rzutu wolnego. Kapitan Lechii uderzył w taki sposób, że Kacper Tobiasz nie był w stanie skutecznie interweniować. Gol Kapicia podchwyciły bośniackie media, które się nim zachwycały. "Declan Rice kto? Kapić strzelił w Polsce wspaniałego gola przeciwko Legii. To przypominało drugiego gola Rice'a w meczu z Realem Madryt" - napisał serwis sportsport.ba. "Kapić kontynuuje swoją świetną formę" - dodaje reprezentacija.ba.

"Tylko spójrzcie na fantastyczną bramkę z rzutu wolnego. Porównuje się ją do Rice'a. Kapić przyciągnął uwagę publiczności. Wczoraj strzelił najpiękniejszą bramkę sezonu" - pisze portal klix.ba. "Kapić zdobył fenomenalną bramkę przeciwko jednemu z największych polskich klubów. Nie dał bramkarzowi żadnych szans" - podsumowuje oslobodjenje.ba.

Kapić trafił do Lechii Gdańsk w styczniu 2023 r. z łotewskiej Valmiery, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a potem został wykupiony za 750 tys. euro. W tym sezonie Kapić strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty w 28 meczach.

Kapić jest kapitanem Lechii, ale jeszcze na początku 2025 roku wydawało się, że tak nie będzie. Wtedy Kapić miał stracić opaskę decyzją zarządu w związku z buntem piłkarzy, którzy domagali się zaległych pensji. "Piłkarze zagrozili, że jeżeli do 8 stycznia nie dostaną pieniędzy, to nie pojadą z drużyną na obóz do Turcji" - informował serwis lechia.gda.pl. Tak się ostatecznie nie stało.

Zobacz też: Gigantyczna niespodzianka w finale znanego pucharu. 92 lata i koniec

Obecnie Lechia Gdańsk zajmuje 16. miejsce z 27 punktami i ma ich tyle samo, co Puszcza Niepołomice, ale ma gorszy bilans bramkowy (Puszcza -15, Lechia - 19). Zespół Johna Carvera zagra jeszcze w tym sezonie z Piastem Gliwice (26.04), Cracovią (04.05), Koroną Kielce (11.05), Pogonią Szczecin (17.05) i GKS-em Katowice (24.05).