Oto co Siemieniec zrobił w szatni po meczu z Betisem. Jest nagranie

Przed startem obecnego sezonu nikt raczej nie oczekiwał, że aż dwa polskie kluby dojdą do ćwierćfinału europejskiego pucharu. A taka sztuka udała się Jagiellonii i Legii. Oba kluby mają za sobą świetny sezon w Lidze Konferencji, gdzie odpadły dopiero po meczach ze zdecydowanymi faworytami - Realem Betis i Chelsea.

Siemieniec przemówił do piłkarzy. "Dziękuję"

Zdecydowanie lepiej nasze zespoły spisały się w rewanżach. Legia sensacyjnie wygrała na Stamford Bridge z Chelsea (2:1), a Jagiellonia u siebie zremisowała 1:1 z Realem Betis. Podopieczni Adriana Siemieńca również byli blisko zwycięstwa - zabrakło im jednak skuteczności. Biorąc jednak pod uwagę całokształt, to polscy kibice i tak nie mają na co narzekać - tak dobrego sezonu w pucharach kluby z Ekstraklasy nie miały od lat.

W mediach społecznościowych Jagiellonii pojawiły się kulisy z rewanżowego spotkania. Taką wiadomość miał do przekazania trener Adrian Siemieniec swoim zawodnikom po tym, gdy ci odpadli w ćwierćfinale:

- To była wspaniała podróż. Trudna, ciężka, męcząca, czasami bolesna, ale piękna. Bardzo wam dziękuję w imieniu swoim, w imieniu klubu, w imieniu sztabu. Cieszę się, że dzisiaj zdobyliśmy ten punkt, bo całkowicie na niego zasługiwaliśmy. Bardzo wam dziękuję za tą podróż, za ten mecz. To był duży zaszczyt prowadzić was na tej europejskiej drodze. Jestem dumny z tego jak dzisiaj graliście, gdzie dzisiaj jesteśmy, jaką drogę przeszliśmy. Nasza przygoda europejska w tym sezonie się skończyła, ale przed nami finisz rozgrywek, a tam gramy jeszcze o wszystko. Panowie naprawdę jestem z was dumny i wy też możecie być. I na koniec powiem wam tylko jedną rzecz, jesteście lepsi niż sami o sobie myślicie - podsumował trener Jagiellonii.

Jagiellonia kolejny mecz zagra już dzisiaj, w wielkanocny poniedziałek o 14:45. Rywalem białostoczan będzie Zagłębie Lubin. Piłkarze Adriana Siemieńca wciąż mogą zdobyć mistrzostwo Polski. Jeżeli dziś wygrają, to do pierwszego Rakowa będą tracić jedynie jeden punkt.