Gorące komentarze po wyczekiwanym ruchu Legii. "Paniczny transfer"

Przez co najmniej kilkanaście dni Legia Warszawa poszukiwała nowego napastnika. Po tym, jak klub zdecydował się wypożyczyć Jordana Majchrzaka (do Arki Gdynia), Jean-Pierre'a Nsame (do Sankt Gallen) i Migouela Alfarelę (do GS Kallithea Ateny). Legia ostatecznie sprowadziła Ilję Szkurina ze Stali Mielec, za którego zapłaci 1,5 mln euro, płatne w trzech ratach po 500 tys. euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Legią Warszawa? Kosecki: Są do dupy. Brakuje charyzmy i charakteru. Pokażcie jaja!

- To duży krok w mojej karierze. Czuję pozytywne emocje związane z tym transferem. Legia to szansa, ale i duża odpowiedzialność - komentował Szkurin po podpisaniu kontraktu. To jakościowy napastnik, ale też wyróżniający się piłkarz w Ekstraklasie, który doskonale zna jej uwarunkowania - dodał Marcin Herra, czyli wiceprezes Legii.

Legia jest trzecim klubem Szkurina w Ekstraklasie. Od lutego do września 2022 r. Szkurin był wypożyczony z CSKA Moskwa do Rakowa Częstochowa, ale tam zagrał tylko dwa mecze w zespole Marka Papszuna. Szkurin grał dla Stali w latach 2023-2025 i zdobył 23 bramki w 56 meczach. Teraz Szkurin został drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem przez Stal, po Saidzie Hamuliciu, który trafił do Tuluzy za 2,5 mln euro.

"Nic w tym ruchu się nie zgadza". Komentarze po hitowym transferze Legii

"Kibicuję temu zawodnikowi, aby mu się udało w Legii! Wbrew tej negatywnej narracji wokół tego transferu. Illia Shkuryn to nie tylko dobry piłkarz, ale i odważny człowiek, który wspiera białoruską opozycję. Odmówił gry w reprezentacji Białorusi, dopóki prezydentem jest Łukaszenka" - napisał Cezary Kucharski, agent piłkarski.

"Niesłusznie mu się dostało, bo to dobry zawodnik. Może odpalić i głęboko w to wierzę. Czy były lepsze opcje na rynku? Pewnie tak, natomiast sam Shkuryn również zapowiada się całkiem sympatycznie" - dodał Kamil Seliga z igol.pl.

"Legia dopięła paniczny transfer, tak to trzeba nazwać. Ściągnęła zawodnika bardzo późno i jeszcze zdecydowanie za niego przepłaciła" - mówił Michał Zachodny w programie na portalu meczyki.pl.

A jakie były komentarze kibiców Legii? "Spokojnie można było zamknąć temat miesiąc temu, ale co tam. Ważne, że w końcu jest", "Nic w tym ruchu się z pozoru nie zgadza, ale Ekstraklasa ma swoją logikę", "Jacek, fajny transfer, ale nie rób już więcej" - czytamy.

Zobacz też: O 10:02 Legia oficjalnie ogłosiła! Długo na to czekali

Poza tym kibice Legii mają pretensje do działu sportowego Legii, a komitet transferowy, który działał m.in. przy tym transferze, określają "Komitetem Dekoderowym".

Kiedy Szkurin zadebiutuje w barwach Legii Warszawa? Niewykluczone, że to nastąpi w sobotę, gdy Legia zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom. To spotkanie rozpocznie się o godz. 20:15.