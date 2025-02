Zaskakujący transfer Radomiaka. Prosto z Ligue 1

Zimowe okienko transferowe w największych ligach na świecie zamknęło się na początku lutego. Inaczej jest w Polsce, gdzie trwa ono w dniach 28 stycznia - 24 lutego. W związku z tym kluby z Ekstraklasy mogą jeszcze sprowadzać kolejnych zawodników.

Zaskakujący ruch Radomiaka. Ściągnął piłkarza Ligue 1

Tak też robią, czego najlepszym przykładem jest Radomiak Radom, który poinformował o ściągnięciu lewonożnego środkowego obrońcy z klubu Ligue 1. To już dziewiąte wzmocnienie Zielonych na rundę rewanżową.

"27-letni marokański środkowy obrońca Saad Agouzoul został wypożyczony do końca sezonu 2024/2025 z francuskiego AJ Auxerre do Radomiaka Radom" - czytamy w komunikacie na stronie klubu.

CV Saada Agouzoula

Lewonożny defensor urodził się 10 sierpnia 1997 roku i jest wychowankiem KACM Marrakech. W 2019 roku trafił do Lille, skąd później trafił na wypożyczenie do Royal Mouscron. Następnie przeniósł się do drugoligowego FC Sochaux, w którym rozegrał 37 meczów. Marokańczyk od 1,5 roku występował w Auxerre, z którym wywalczył awans do Ligue 1.

Teraz piłkarz zdecydował się na kolejny krok w swojej karierze i trafił na wypożyczenie do Radomiaka Radom. W 2023 roku serwis Transfermarkt wyceniał go na 1,8 mln euro. Aktualnie jest wart 500 tys. euro. Agouzoul będzie występował w Polsce z nr 5.

Po 21 kolejkach Ekstraklasy Radomiak Radom plasuje się na 15 miejscu w Ekstraklasie. Drużyna z Mazowsza ma tyle samo punktów (21), co znajdująca się w strefie spadkowej Lechia Gdańsk. Do trzynastej Stali Mielec zespół traci zaledwie jedno "oczko".