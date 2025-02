Śląsk odmówił wglądu do kontraktów piłkarzy. Komisja mówi wprost: "Fikcja"

W minioną sobotę Śląsk Wrocław dość niespodziewanie wygrał 3:0 z Widzewem Łódź. Był to dopiero drugi triumf w tym sezonie, a pierwszy w rundzie wiosennej. Mimo wszystko drużyna Ante Simundzy pozostała na ostatnim, czyli 18. miejscu w tabeli, tracąc aż siedem punktów do bezpiecznej strefy. Główną przyczyną tak słabej lokaty jest aż... 11 porażek. Ale o Śląsku ostatnio jest głośno nie tylko w kontekście dość rozczarowujących wyników, ale i... kontroli Komisji Rewizyjnej.

Śląsk Wrocław odmówił dostępu do wielu dokumentów. Członek Komisji Rewizyjnej grzmi. "Fikcja"

Ta miała rozpocząć się w styczniu 2025 i potrwać do czerwca. Pojawiły się jednak pewne kłopoty, o których poinformował radny Łukasz Kasztelowicz, członek Komisji Rewizyjnej. Okazuje się, że owy proces nie przebiega zgodnie z planem. Dlaczego?

- Nie otrzymamy nawet wglądu w zasadzie do żadnych dokumentów źródłowych (odmowa). Bez tego [bez pracy z dokumentami źródłowymi, przyp. red.] staje się ona [kontrola, przyp. red.] fikcją - mówił rozgoryczony radny w rozmowie z portalem RadioZET.pl.

Okazuje się, że komisja nie otrzymała nawet dostępu do... umów z piłkarzami. Co w zamian zaproponował zarząd Śląska? Rzekomo wzór takiego kontraktu, a nie dokładną umowę. - To dla mnie absolutnie niedopuszczalne i wyraz absolutnej buty i arogancji, a także okazanie braku szacunku dla organu kontrolnego, a w konsekwencji również mieszkańców Wrocławia, bo jesteśmy ich reprezentantami. Potraktowali nas jak petentów w sprawie dostępu do informacji publicznej - grzmiał Kasztelowicz.

"Byłem naiwny". Rzecznik Śląska odpowiada

Radny odniósł się też do sprawy na X. Tam nie gryzł się w język i przedstawił kolejne szczegóły sprawy. "Obecnie najważniejsza jest presja społeczna i poparcie pozostałych radnych Rady Miejskiej Wrocław, w celu wyegzekwowania od Zarządu Śląska Wrocław podjęcia czynności umożliwiających przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną, co musi się wiązać z umożliwieniem członkom Komisji dostępu do dokumentacji Spółki. Czy tak się stanie... Nie wiem, ale chciałbym, by umożliwiono mi pracę, do której zostałem wybrany przez Mieszkańców Wrocławia" - pisał działacz.

Ale to nie były jego ostatnie słowa. "Na koniec przyznaję, że byłem naiwny, wierząc, że Komisja Rewizyjna zostanie potraktowana na serio..." - spuentował dosadnie. Głos w sprawie zabrał też rzecznik prasowy Śląska i faktycznie potwierdził, że w przypadku niektórych dokumentów odmówiono dostępu. - Udostępnienie wszystkich danych, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna, mogłoby być działaniem na szkodę spółki - podkreślał Jędrzej Rybak, w oświadczeniu nadesłanym RadioZET.pl. Rzekomo klub zaproponował "przekazanie tych informacji w alternatywnej formie". Taka raczej Komisji Rewizyjnej nie interesuje i domaga się oryginalnych dokumentów.

W następnej kolejce Śląsk zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Mecz zaplanowano na sobotę 22 lutego na godzinę 14:45.