Podolski jest niereformowalny. Oto co wstawił na X

"Co to był za mecz! Górnik Zabrze na własnym stadionie zmierzył się z Radomiakiem. Już w pierwszej połowie kibice byli świadkami aż czterech goli. I to jakiej urody! Obie drużyny szły łeb w łeb. Po 90 minutach to gospodarze cieszyli się z wygranej. Wszystko dzięki Lukasowi Podolskiemu" - pisał dziennikarz Sport.pl Michał Chmielewski.

Podolski znów to zrobił. Odpowiedział krytykom

Mistrz świata z 2014 roku był nie tylko bohaterem Górnika, ale - nie po raz pierwszy - postacią, która wzbudziła spore kontrowersje. Wszystko z powodu jego boiskowego zachowania. Zwrócili na nie uwagę zarówno kibice, jak i dziennikarze.

Podolski nie pozostał dłużny i... postanowił wykorzystać moment. Pozwolił sobie na ironiczny ton. Najpierw odpowiedział jednemu z redaktorów.

"Podolski schodzi z boiska kilka minut za późno, biorąc pod uwagę, że z żółtkiem na koncie najpierw celowo popycha rywala w powietrzu, potem wyskakuje do niego z mordą, a na koniec jeszcze naskakuje na sędziego. I tak cud, że dzisiaj za dyskusje cokolwiek dostał..." - pisał dziennikarz Weszło Szymon Janczyk.

Wpis został zacytowany dalej przez konto Podolskiego, a były reprezentant Niemiec w odpowiedzi załączył gif z mężczyzną trzymającym paczkę chusteczek higienicznych, pytającym po angielsku: "tissue?" (ang. chusteczkę - przyp. red).

To jednak nie był koniec. Zawodnik Górnika postanowił odpowiedzieć także jednemu z użytkowników portalu X, który zamieścił fragment spotkania zabrzan z Radomiakiem, a konkretniej sytuację, w której Podolski popchnął Tapsobę w polu karnym. Gwizdek Jarosława Przybyła jednak milczał, a sędzia z Kluczborka nie wskazał na jedenasty metr. Podolski odpowiedział wymownym gifem z rudowłosym chłopcem przesyłającym całusa.

Były reprezentant Niemiec nie po raz pierwszy jest aktywny na portalu X. Od dawna chętnie wdaje się w słowne przepychanki. Nie boi się wyrażać swojego zdania.

Lukas Podolski w ekstraklasie gra od 2021 roku. W 97 spotkaniach zdobył 21 goli i zaliczył 19 asyst. W trwających rozgrywkach w 16 meczach ma na koncie trzy trafienia i jedno ostatnie podanie. Górnik Zabrze z dorobkiem 34 punktów zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli. 21 lutego rozegra kolejne spotkanie. Jego rywalem - na wyjeździe - będzie Raków Częstochowa.