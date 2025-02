Lechia ogłasza ws. zmiany właściciela. Aż strona przestała działać

Zainteresowana przejęciem Lechii ma być grupa inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, której przedstawicielem jest Kinga Strogoff. To właścicielka skupu złomu działającego w USA, która na Instagramie ma aż dwa miliony obserwujących. W mediach społecznościowych chwali się m.in. zdjęciem z Donaldem Trumpem. Jest Amerykanką, ale ma polskie korzenie.

Co dalej ze sprzedażą Lechii? Klub zabrał głos

W nocy z soboty na niedzielę Kinga Strogoff była bardzo aktywna na Twitterze. Autentyczność jej konta potwierdził m.in. dziennikarz Piotr Potępa, który jako pierwszy podał informację o potencjalnym przejęciu Lechii. W swoich wpisach wprost odnosiła się do plotek. "My, Polacy, walczymy o swoje i zawsze wygrywamy. Let's MAKE LECHIA GREAT AGAIN!", "Tak BTW, ciekawie, że redaktor pisze o pozytywnej zmianie. Pisze o nadziei dla klubu, co upada. Pamiętasz?! Mieliśmy dwie wojny światowe, nasz kraj zawsze był na wystrzale: redaktor ma dosyć! A ty nadal zamiast się cieszyć, że POLAK chce pomóc, szukasz dziury w całym. Skup się!" - odpowiadała kibicom, którzy szukali dodatkowych informacji na jej temat (pisownia oryginalna - red.).

Dzisiaj na plotki o potencjalnej sprzedaży Lechii zareagował sam klub. Pojawiło się krótkie oświadczenie, a zainteresowanie nim było tak wielkie, że przez jakiś czas nie działała strona Lechii.

"W odniesieniu do publikacji prasowych dotyczących rzekomych negocjacji w kwestii sprzedaży akcji Lechii Gdańsk informujemy, że wszystkie powtarzające się w mediach treści są nieprawdziwe. Klub absolutnie nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących zmian właścicielskich, a powtarzające się doniesienia nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Władze klubu koncentrują się wyłącznie na swoim zadaniu, jakim jest rozwój Lechii na wielu polach oraz na realizacji celów sportowych na boisku" - czytamy.

Faktem jest, że kibice Lechii są już bardzo zmęczeni obecnym właścicielem. Paolo Urfer nie potrafi zarządzać klubem, co w ostatnim czasie udowodnił wielokrotnie. Tylko pojawia się pytanie: czy problemy Lechii na pewno zostałyby rozwiązane, gdyby klub sprzedano Kindze Strogoff i powiązanym z nią ludziom?