To nagranie "obnaża" gwiazdę Legii. Kibice nie wytrzymali

Piłkarze Legii Warszawa w pierwszej połowie meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice wreszcie zagrali na miarę oczekiwań swoich kibiców. Ich ofensywna, pełna polotu gra mogła się bardzo podobać. Warszawianie prowadzili po tej części gry 2:0 po golach Bartosza Kapustki i Steve'a Kapuadiego. - Najbardziej zagorzali kibice Legii Warszawa postanowili protestować w meczu z Puszczą i na 15 minut opuścili trybuny. Ich ulubieńcy w pierwszej połowie zagrali bardzo dobrze, a mecz ostatecznie wygrali 2:0 i zmniejszyli stratę do lidera - pisał w relacji ze spotkania Sport.pl.

W drugiej połowie warszawianie, mimo że nie grali już tak dobrze, to i tak mogli podwyższyć prowadzenie. Świetną sytuację zmarnował m.in. Kacper Chodyna, który pojawił się na boisku w 64. minucie. Osiem minut później gospodarze przeprowadzili świetną kontrę, mieli przewagę liczebną, ale Chodyna strzelał z 16 metrów i trafił w bramkarza Komara, zamiast podawać do lepiej ustawionego Guala. Nic zatem dziwnego, że hiszpański napastnik, który też czasem irytował w sobotnie popołudnie, miał słuszne pretensje do swojego kolegi.

Za takie pudło oberwało się Chodynie w mediach społecznościowych. Było sporo komentarzy kpiących z piłkarza.

"Kacperek chodyna", "Kacperek Chodyna w pełnej krasie:)". "Chodyna podaje tu do Guala i strzela tu na luzie do pustej, prawda?!", "Wywaliło mi transmisję. Chodyna w końcu z golem, tak?", "Gual, Chodyna karygodny mecz", "Chodyna za to co właśnie zrobił, powinien zostać zdjęty z boiska" - to tylko niektóre z komentarzy.

Internauci uważają, że dla Chodyny raczej już nie ma miejsca w Legii Warszawa.

"Oglądam powtórkę meczu i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to Chodyna sam może po sezonie poprosić o zwolnienie z umowy, tak jak kiedyś taki boczny napastnik, który przyszedł ze Śląska Wrocław. Tylko Jacek musi jeszcze zwrócić do klubu 800 tysięcy euro, bo potrzebujemy tych pieniędzy na napastnika" - napisał Marcin Żuk na portalu X.

Chodyna w tym sezonie zagrał w 28 spotkaniach. Jego bilans to trzy gole i pięć asyst.

Legia Warszawa awansowała na czwarte miejsce w tabeli i do prowadzącego Lecha Poznań traci pięć punktów.

Drużyna Goncalo Feio w następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Radomiakiem (sobota, 22 lutego, godz. 20.15).