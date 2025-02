To była 71. minuta meczu. Wszystkie oczy na lewą nogę Podolskiego

Co to było za mecz! Górnik Zabrze na własnym stadionie zmierzył się z Radomiakiem. Już w pierwszej połowie kibice byli świadkami aż czterech goli. I to jakiej urody! Obie drużyny szły łeb w łeb. Po 90 minutach to gospodarze cieszyli się z wygranej. Wszystko dzięki Lukasowi Podolskiemu.

