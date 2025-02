Czekali na to 115 dni! Wygrali 3:0, jest przełamanie w Ekstraklasie

"Śląsk Wrocław już w sobotę rozegra kolejny mecz w ekstraklasie. Tym razem do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie Widzew Łódź. Sytuacja podopieczny Ante Simundzy jest dramatyczna i wiele wskazuje na to, że Śląsk po 17 latach nieprzerwanej gry w ekstraklasie opuści najwyższy poziom rozgrywkowy. Dzień przed meczem z Widzewem podjęto decyzję, która spotkała się ze zdumieniem ze strony kibiców" - tak w piątek kształtowały się nastroje w stolicy Dolnego Śląska.

Przełamanie Śląska. Czekali na to od listopada

Śląsk do sobotniego meczu z Widzewem Łódź przystąpił osłabiony. Z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzowali Serafin Szota i Peter Pokorny. W drużynie gości nieobecny był napastnik Said Hamulić. Widzew w dwóch dotychczasowych spotkaniach w 2025 roku jako pierwszy tracił gola i we Wrocławiu sytuacja się powtórzyła.

Już w 4. minucie meczu Marc Llinares zagrał płaską piłkę w pole karne Widzewa, a tam pośród obrońców gości najlepiej odnalazł się Piotr Samiec-Talar. Skrzydłowy Śląska strzałem z lewej nogi pokonał Rafała Gikiewicza.

Widzew mógł odpowiedź zaledwie dziesięć minut później. Długie zagranie w pole karne Śląska źle obliczył Llinares, do piłki dopadł Jakub Sypek, ale uderzył wysoko nad bramką. Po stronie gospodarzy zdecydowanie najaktywniejszy pozostawał Samiec-Talar. W pierwszej połowie oddał jeszcze dwa strzały z dystansu. Jeden został zatrzymany przez Gikiewicza, a drugi trafił w poprzeczkę.

Druga połowa nie przyniosła zmiany w obrazie gry. W ciągu dwóch minut Widzew jeszcze bardziej skomplikował sobie sprawę. Najpierw Jose Pozo zagrał piłkę w pole karne, a tam Assada Al-Hamlawiego uprzedził Luis Silva. Problem w tym, że skierował przy tym piłkę do własnej siatki. Śląsk po raz pierwszy od 85 dni i zremisowanego 2:2 meczu z Jagiellonią mógł cieszyć się z dwóch zdobytych goli w spotkaniu. Zaledwie dwie minuty później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Paweł Kwiatkowski.

Gospodarze do końca spotkania nie popełnili żadnej gafy. Co więcej - w 77. minucie Mateusz Żukowski w sytuacji sam na sam z Gikiewiczem ustalił wynik na 3:0.

Goście w drugiej połowie praktycznie nie meldowali się pod polem karnym Leszczyńskiego. Pierwsza ligowa wygrana WKS-u od 23 października i zwycięstwa ze Stalą Mielec (2:1) stała się faktem. Łodzianie zanotowali z kolei trzeci ligowy mecz z rzędu na tarczy.

Kolejne spotkanie Śląsk Wrocław rozegra na wyjeździe z Koroną Kielce. Spotkanie zaplanowano na 22 lutego na 14:45. Tego samego dnia, ale o 17:30, następnym przeciwnikiem Widzewa Łódź będzie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się w Łodzi.