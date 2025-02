Niewiarygodne, kto chce przejąć klub Ekstraklasy. Sensacyjne wieści

Lechia Gdańsk nie zagrałaby poniedziałkowego meczu z Zagłebiem Lubin, gdyby nie starania komisji licencyjnej PZPN oraz samej Ekstraklasy. Dług klubu z Gdańska wobec Ruchu Chorzów za transfer Tomasza Wójtowicza został uregulowany po terminie - tylko dzięki temu, że do Chorzowa trafiły pieniądze z praw telewizyjnych. "Według naszych informacji przelew wykonała Ekstraklasa S.A. w formie pożyczki obwarowanej cesją z gwarantowanej transzy wypłat od CANAL+ w przypadku jej niespłacenia przez Lechię" - informował portal meczyki.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o powołaniu do reprezentacji przez Fornalika: Powinienem wylecieć z kadry już pierwszego dnia

Co dalej z Lechią? Paolo Urfer sprzeda klub? Są nowe informacje

Sytuacji, w której znalazła się Lechia, dość mają kibice z Gdańska. Wielu z nich już nie ma złudzeń: Paolo Urfer nie jest osobą, która będzie w stanie utrzymać klub na powierzchni. Ratunkiem dla Lechii mógłby być kolejny właściciel. I okazuje się, że pojawiło się światełko w tunelu.

O szczegółach poinformował dziennikarz Piotr Potępa, który jest dobrze poinformowany w sprawach gdańskiego klubu.

- Dalsze takie funkcjonowanie Lechii Gdańsk nie ma racji bytu. To jest przygaszenie wielkiego pożaru. Paolo Urfer może zdecyduje się oddać klub - powiedział w programie portalu Meczyki.pl.

- Wiem, że jest pewna grupa z USA zainteresowana Lechią. Jest to grupa inwestycyjna złożona z podmiotów z USA i Wielkiej Brytanii. Na czele tej grupy stoi m.in. Kinga Strogoff, która ma polskie korzenie. Jest chęć tego inwestora, odbyły się spotkania w Gdańsku. Pani Kinga ma bardzo dobre relacje z Donaldem Trumpem, była zaproszona na jego wieczór wyborczy. Jest potencjał w tym inwestorze - dodał.

Kim jest Kinga Strogoff? Z jej strony internetowej dowiadujemy się, że jest CEO w Second Street Iron & Metal Co. zajmującej się recyklingiem metali. Przychody tej firmy mają wynosić ok. 5,2 mln dolarów (za konaequity.com). Strogoff chwali się też współpracą z firmą Basalt International - brakuje jednak potwierdzenia tej informacji, chociażby na stronie spółki.

Strogoff na Instagramie ma aż dwa miliony obserwujących. Niedawno zamieściła tam zdjęcie z Donaldem Trumpem - nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Lechia Gdańsk obecnie walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Klub dobrze zaczął rundę wiosenną, ale najgłośniej jest o problemach organizacyjnych gdańszczan. Nawet jeżeli Lechia nie spadnie z ligi, to obecnie trudno sobie wyobrazić, żeby bez problemów uzyskała licencję na kolejny sezon.