Zapomniany polski talent wróci do Polski? Odchodził za 5 milionów euro

Bartosz Białek w barwach Zagłębia Lubin zdobył 9 goli i zanotował cztery asysty w Ekstraklasie. Po transferze do Wolfsburga dostawał szanse w Bundeslidze. Zazwyczaj były to krótkie występy, ale młodzieżowy reprezentant Polski strzelił dwie bramki w lidze niemieckiej. Można było liczyć na to, że dostanie więcej szans.

Bartosz Białek wróci do Ekstraklasy? Jest zainteresowanie

Tylko że dalszy rozwój polskiego napastnika był przerywany przez kolejne poważne kontuzje kolana. Najwięcej grał w sezonie 2022/23 - w barwach Vitesse strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty w 26 meczach Eredivisie. Poprzedni sezon Białek znów stracił z powodu urazu. Gdy w lipcu przygotowywał się do trwających obecnie rozgrywek, to... znowu zerwał więzadła. Obecnie trudno sobie wyobrazić, żeby miał się doczekać kolejnej szansy w Wolfsburgu. Tym bardziej że jego umowa wygasa już po tym sezonie.

Wolfsburg za transfer Białka zapłacił Zagłębiu Lubin aż pięć milionów euro. Teraz okazuje się, że lubinianie mogą sprowadzić go z powrotem.

"Bartosz Białek niedawno wznowił treningi biegowe na boisku. 23-latek dochodzi do pełni sprawności po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Wiele wskazuje na to, że latem napastnik opuści VfL Wolfsburg. Jak udało się nam ustalić, możliwy jest powrót Białka do Zagłębia Lubin" - informuje "Piłka Nożna".

"Umowa Polaka z 'Wilkami' obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Latem napastnik najprawdopodobniej będzie szukał sobie nowego pracodawcy. Z naszych informacji wynika, że zainteresowane pozyskaniem Białka jest Zagłębie. Zimą najpewniej nic w tym temacie się nie wydarzy, jednak słyszymy, że do takiego ruchu dojść może latem" - dodano.

Zagłębie Lubin w ostatnim czasie korzysta głównie z młodych polskich zawodników. Białek wciąż się wpisuje w ten profil - 11 listopada będzie miał dopiero 24 lata - a jednocześnie jest piłkarzem związanym z klubem. Jeżeli odbudowałby się w Zagłębiu i uniknął kontuzji, to nie można wykluczyć, że w przyszłości dostałby jeszcze jedną szansę w lepszej lidze.