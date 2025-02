Ależ emocje w Ekstraklasie! Zadecydował gol w 92. minucie

Przed meczem w lepszym nastroju mogli być kielczanie. Wprawdzie wokół klubu pojawiło się kilka niepokojących informacji dotyczących zbliżającej się sprzedaży, ale piłkarsko Korona zaczęła rundę wiosenną niemal doskonale. Podopieczni Jacka Zielińskiego zremisowali z Legią (1:1) i wygrali z Motorem Lublin (1:0) dzięki czemu oddalili się od strefy spadkowej.

Fatalny początek rundy w wykonaniu Cracovii. Trzeci remis z rzędu

Dlatego, choć na papierze mogło się wydawać, że to Cracovia jest faworytem pierwszego meczu 21. kolejki Ekstraklasy, to nie było wielkim zaskoczeniem, gdy to Korona lepiej weszła w to spotkanie. Już w 11. minucie Korona zagrała świetną akcję, w której bramkę strzelił Fornalczyk. Wtedy jeszcze gospodarzom się poszczęściło - zawodnik kieleckiej drużyny znajdował się na spalonym.

W 32. minucie spalonego nie było. Tym razem Fornalczyk oddał dość lekki strzał po ziemi. Bramki zapewne by nie było, gdyby nie Virgil Ghita - piłkarz Cracovii przeciął podanie w taki sposób, że trafił do własnej siatki.

Mogło się wydawać, że w drugiej połowie Cracovia rzuci się na swoich rywali, żeby jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Tym bardziej że już w 48. minucie Miłosz Strzeboński dostał drugą żółtą kartkę i Korona musiała grać w 10.

Tylko że gospodarze w ogóle nie umieli wykorzystać tego, że grali w przewadze. Kielczanie skupili się na bronieniu i robili to doskonale - Cracovia przez całą drugą połowę miała problem, żeby oddać przynajmniej jeden celny strzał.

I gdy już wydawało się, że Korona wywiezie z Krakowa trzy punkty, to Cracovia w 92. minucie strzeliła bramkę. Idealne dośrodkowanie w pole karne wykorzystał Patryk Sokołowski.

Do końca meczu nie padł już żaden gol. Remis nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. Korona nie skorzystała z okazji, żeby znacząco oddalić się od strefy spadkowej, a Cracovia - choć na razie awansowała na 4. miejsce - najpewniej zaraz straci kontakt z czołówką Ekstraklasy.