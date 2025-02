Stało się! Pogoń Szczecin ogłosiła historyczną decyzję

"Pogoń Szczecin wydała oświadczenie, w którym jednoznacznie zadeklarowała, że nie będzie kontynuować negocjacji z Aleksem Haditaghim ws. sprzedaży udziałów w klubie. Oferta została odrzucona, a kolejne propozycje ze strony Kanadyjczyka nie będą rozpatrywane. Na odpowiedź biznesmena nie trzeba było długo czekać. Uważa, że klub oczernił go i zrzucił całą winę na niego bezpodstawnie" - pisał na początku stycznia dziennikarz Sport.pl Marcin Jaz.

To już pewne. Pogoń w nowych rękach

Niektórzy kibice Pogoni Szczecin mogli już tracić nadzieję, że w klubie dojdzie do zmian - zwłaszcza tych właścicielskich. Ostatecznie na horyzoncie pojawiła się nowa opcja, a piątek 14 lutego 2025 roku zapisze się w historii klubu jako ważny dzień.

Na zorganizowanej konferencji prasowej zaprezentowano nowych właścicieli. Szczegóły przekazał szczeciński dziennikarz Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl. Na sali pojawili się wszyscy najważniejsi oficjele, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.

- To pewnie najbardziej oczekiwany dzień, na który czekali kibice. Jarek był tu przez 14 lat. Podziękowania dla niego za tę pracę. Futbol to nie jest zwykły biznes, bo jest tu też pasja. Jesteśmy tu dlatego, że wszyscy kibicujemy Pogoni. Jako ojciec trójki dzieci to oprócz tego najważniejszy etap w moim życiu. Dlaczego Pogoń? Po pierwsze, widziałem kilka ostatnich spotkań, ale energia kibiców i stadionu pogoni była niesamowita. Jak wiecie, moim miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania i uczestniczyłem w licznych meczach Premier League, ale atmosfera w Szczecinie jest niesamowita. Mając taki silnik w postaci wspaniałych fanów, można budować coś dużego - powiedział Nilo Effori. To on został nowym prezydentem klubu.

- Dziś w takiej innej nieco roli. Czuję się swobodniej. To moje pożegnanie po czternastu latach i czterech dniach. To kawał czasu. Co udało się zrobić i czego się nie udało, nie chcę o tym mówić. To należy do was, aby ocenić tę kadencję historycznie. Ja chcę dziś podziękować za te wiele lat - przyznał Jarosław Mroczek, ustępujący prezes klubu, który w podziękowaniach uwzględnił między innymi żonę, a także wspólników.

Effori przekazał ważne wieści dotyczące przyszłości kadry Pogoni Szczecin. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu klub najprawdopodobniej ogłosi pozyskanie trzech nowych zawodników.

- Z tego, co słyszałem, dwóch z nich ma już wzmocnić zespół. Trzeci natomiast ma nieco mniejsze obycie piłkarskie i poszerzy kadrę - komentował Daniel Trzepacz w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Czas pokaże, czy Pogoń Szczecin w nowych rękach wróci na podium ekstraklasy. Szczecinianie pierwszy mecz w nowej erze rozegrają w niedzielę 16 lutego. Jej rywalem będzie Stal Mielec.