Wrze wokół Lechii Gdańsk. Tak Ekstraklasa i PZPN chcą ratować twarz

Lechia Gdańsk zaledwie kilka dni temu odzyskała licencję na grę w ekstraklasie, a już ma ogromne problemy. Klub miał czas do 10 lutego na zapłatę zaległości wobec Ruchu Chorzów, ale tego nie zrobił, co może poskutkować kolejnym zawieszeniem licencji. To byłby ogromny problem dla spółki Ekstraklasa S.A., która razem z PZPN-em próbuje znaleźć rozwiązanie. Według medialnych doniesień trwają kluczowe w tej sprawie rozmowy.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl