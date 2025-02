Sąd zdecydował ws. Kewina Komara. To koniec. "Wyrok jest prawomocny"

Kewin Komar znalazł się na ustach całej piłkarskiej Polski w sierpniu 2023 r. Wtedy to trafił do szpitala ze złamaną kością przy kciuku. Bramkarz Puszczy Niepołomice twierdził, że został pobity przez kibiców Wisły Kraków podczas festynu w Wiśniczu Małym. Później piłkarz miał być zastraszony, aby nie zgłaszać sprawy policji, a pod jego domem mieli czekać kibole z maczetami. Jak się okazało w trakcie śledztwa, jego wersja mijała się z rzeczywistością.

