Sensacyjne wieści ws. Cezarego Kucharskiego. Wejdzie do klubu Ekstraklasy?

Wokół sprzedaży Korony Kielce wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Najwięcej wiadomo o Mariuszu Siewierskim, który we wtorek odpowiadał na pytania dziennikarzy w imieniu grupy inwestorów, z którą współpracuje. To były współpracownik Cezarego Kucharskiego - agenta piłkarskiego, który w przeszłości odpowiadał za interesy Roberta Lewandowskiego.

Kim są ludzie, którzy chcą kupić Koronę? "To są poważni gracze"

Siewierski nie rozwiał wątpliwości. Pojawiła się kwestia wsparcia dla Korony - do końca sezonu klub miał dostać 6 milionów złotych - ale jednocześnie nie chciał ujawnić z kim współpracuje. To wszystko sprawia, że kibice są przeciwni sprzedaży klubu. Nowy inwestor za cenę 100 tysięcy złotych otrzymałby aż 99 procent akcji oraz zapewniłby sobie wsparcie miasta w wysokości dwóch milionów złotych aż do 2030 roku.

Obiekcje wzbudza też sposób, w jaki miała zostać przeprowadzona cała transakcja. Radni decyzję w sprawie sprzedaży mieli podjąć już... w czwartek 13 lutego. Na zapoznanie się z całą dokumentacją mieliby więc bardzo mało czasu.

Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet Łukasz Olkowicz poinformował, że Koroną zainteresowani są "poważni gracze".

"Mariusz Siewierski nie powiedział dokładnie, jacy ludzie za nim stoją. Ale sprawdziliśmy i mogę powiedzieć, że to są poważni gracze, którzy funkcjonują w polskim biznesie" - czytamy.

"To polski kapitał. Trochę mnie to uspokoiło" - dodał. Okazuje się, że w Koronie może pojawić się wspomniany wcześniej Cezary Kucharski. "Toczą się rozmowy, by pojawił się wśród współwłaścicieli Korony. Na pewno możemy wykluczyć, że będzie prezesem czy dyrektorem sportowym" - przekazał Olkowicz.

Wygląda też na to, że radni dostaną więcej czasu na podjęcie decyzji. Damian Wysocki z portalu wKielcach.info poinformował o tym na Twitterze.

"Na czwartkowej sesji Rady Miasta pod głosowanie nie trafi uchwała o sprzedaży Korony Kielce spółce 'Korona Management'. Radni poprosili prezydent Agatę Wojdę o jeszcze kilka dni na rozmowy, dokładniejsze zapoznanie się z tematem" - czytamy.

"W sprawie klubu odbędzie się nadzwyczajna sesja. W grę wszedł jeszcze inny potencjalny inwestor" - dodał. Być może chodzi o któregoś z przedstawicieli lokalnego biznesu. W swoim komunikacie o ich zaangażowanie apelowali kibice Korony.

Korona Kielce dobrze rozpoczęła rundę wiosenną Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Zielińskiego zremisowali z Legią (1:1) i wygrali z Motorem Lublin (1:0). Teraz szykują się do spotkania z Cracovią, które odbędzie się w piątek 14 lutego o 18:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.