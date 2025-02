Gigant chce gwiazdę Lecha Poznań! "Idealnie pasuje"

Lech Poznań prowadzi w tabeli ekstraklasy i duża w tym zasługa Afonso Sousy, jednego z filarów drużyny. Dość powiedzieć, że zdobył już osiem goli i pięć asyst w 19 spotkaniach ligowych. Portugalczyk był też absolutnym bohaterem starcia z Widzewem Łódź (4:1) na start rundy wiosennej, kiedy to wbił dwie bramki, z czego jedną bardzo widowiskową. W kolejnym meczu z Lechią Gdańsk nie wystąpił. - Nie zagrał, bo ma problemy zdrowotne - mówił wówczas Niels Frederiksen. I bez pomocnika w składzie Lech przegrał 0:1. I niewykluczone, że już za kilka miesięcy wielkopolska ekipa będzie musiała na stałe radzić sobie bez Sousy.

Afonso Sousa odejdzie z Lecha? Latem może zgłosić się po niego gigant z Brazylii

Okazuje się, że Portugalczyk wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko w Europie, ale i za oceanem. Już wkrótce może trafić do jednej z brazylijskich drużyn. I to do prawdziwego giganta tamtejszego futbolu. Mowa o Flamengo, czyli siedmiokrotnym mistrzu kraju.

O takiej możliwości pisze m.in. portal fla.mundobola.com. Jak donoszą dziennikarze, piłkarzem zainteresował się dział skautingu z Ukraińcem Andrijem Fedczenkowem na czele. To nowy dyrektor sportowy, który już zaczął prężnie działać i rozglądać się na rynku.

Kiedy Sousa może trafić do Flamengo? "Próba sprowadzenia zawodnika może mieć miejsce w kolejnym okienku transferowym [latem, przyp. red.], ponieważ klub nie zamierza teraz dokonywać żadnych transakcji" - czytamy. Na temat możliwego transferu pisała też brazylijska redakcja gaveanews.com. Szczegółowo przedstawiła CV i dokonania Sousy, a także oceniła, czy Portugalczyk będzie pasować do Flamengo.

Dziennikarze nie mają wątpliwości ws. Sousy i Flamengo

"Afonso Sousa dysponuje parametrami technicznymi idealnie pasującymi do stylu gry Flamengo. Jego wszechstronność w pomocy, w połączeniu z doświadczeniem zdobytym w Europie, czynią go bardzo atrakcyjną opcją. Dzięki temu jego nazwisko z pewnością będzie nadal bacznie obserwowane przez działaczy z Rio de Janeiro" - czytamy. Sousa mógłby mieć jednak sporą konkurencję na boisku. Na tej pozycji grają m.in. Arrascaeta, Gerson, Nicolas de la Cruz czy Matheus Goncalves.

Sousa trafił do Lecha w lipcu 2022 roku. Od tego czasu rozegrał 77 meczów, zdobywając 15 bramek i dziewięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Jeśli Lech chce na nim zarobić, to letnie okienko będzie jedną z ostatnich szans, chyba że Portugalczyk przedłuży kontrakt.