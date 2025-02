Czekali na wygraną w Ekstraklasie od listopada! Koniec fatalnej passy

Porażki Jagiellonii Białystok ze Stalą Mielec, Rakowa Częstochowa z GKS-em Katowice, Legii Warszawa z Piastem Gliwice i Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. 20. kolejka piłkarskiej ekstraklasy obfitowała w niespodzianki. Ligowe emocje tego weekendu zakończyły się w poniedziałkowy wieczór w Krakowie.

Przełamanie Zagłębia. Czekali prawie 100 dni

Puszcza Niepołomice, która przed tygodniem zremisowała z Górnikiem Zabrze, mierzyła się z Zagłębiem Lubin, które w pierwszym meczu w 2025 roku przegrało z Pogonią Szczecin. Mecz jawił się jako starcie o niezwykłej wadze. Przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny miały na swoim koncie po 19 punktów. Stało się jasne, że wygrany znajdzie się nad strefą spadkową, spychając przegranego pod kreskę.

Od początku meczu w Krakowie emocji więc nie brakowało. W 11. minucie piłka po strzale Stępnia trafiła w poprzeczkę. Obramowanie bramki Puszczy obiła także po uderzeniu Kurminowskiego. Kiedy wydawało się, że oba zespoły na przerwę zejdą przy bezbramkowym remisie Puszcza zaprezentowała to, co potrafi robić najlepiej.

Niepołomiczanie krótko rozegrali aut, a w jego następstwie Mateusz Stępień wyłożył piłkę Michalisowi Kosidisowi. Grek przyjął futbolówkę i strzałem z bliska pokonał bezradnego Dominika Hładuna.

Gol stracony do szatni mobilizująco podziałał na Zagłębie. Goście już w 47. minucie doprowadzili do wyrównania. Po weryfikacji VAR został uznany gol Dawida Kurminowskiego. To były gorące minuty w Krakowie, bowiem kilka chwil po tych wydarzeniach znów zaatakowała Puszcza. Pod bramką gości zagotowało się po... aucie. Szczęścia próbował Dawid Szymonowicz, ale piłka minęła lewy słupek bramki Hładuna.

Maksyma mówiąca o tym, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić sprawdziła się już w 55. minucie. Fatalnym wyprowadzeniem "popisał się" Artur Craciun, trafiając w Marka Mroza. Pomocnik Zagłębia uderzył sprzed pola karnego, piłkę odbił Kewin Komar, a przy dobitce najprzytomniejszy był Kurminowski, który po raz drugi trafił do siatki.

Ostatecznie - mimo szans bramkowych gospodarzy i gości - wynik ustalony przez byłego napastnika Żyliny już nie uległ zmianie i Zagłębie wygrało w lidze po raz pierwszy od 4 listopada. W następnej kolejce Puszcza Niepołomice uda się do Warszawy na wyjazdowe spotkanie z Legią (15 lutego), zaś Zagłębie na własnym terenie zagra z Lechią Gdańsk (17 lutego).

Puszcza Niepołomice 1:2 Zagłębie Lubin (1:0)

Gole: Michalis Kosidis' 45 - Dawid Kurminowski' 47' 56

Michalis Kosidis' 45 - Dawid Kurminowski' 47' 56 Puszcza Niepołomice: Komar - Szymonowicz, Yakuba, Craciun, Mroziński (83' Sołowiej) - Serafin (83' Radecki), M. Stępień (89' Kidrić), K. Stępień - Klimek (67' Blagaić), Barkovsky, Kosidis

Komar - Szymonowicz, Yakuba, Craciun, Mroziński (83' Sołowiej) - Serafin (83' Radecki), M. Stępień (89' Kidrić), K. Stępień - Klimek (67' Blagaić), Barkovsky, Kosidis Zagłębie Lubin: Hładun (gk) - Abrahamsson, Ławniczak, Jach - Wdowiak (87' Michalski), Dąbrowski, Makowsk, Mróz, Szmyt (90+4' Fritzson) - Kurminowski (90' Woźniak), Pieńko