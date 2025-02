Trener Lecha odpalił się po blamażu. Oto co myśli o swojej drużynie

To była kolejka pełna niespodzianek. Bo choć jeszcze w poniedziałek rozegrane zostanie spotkanie Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin, to cała czołówka ligi rozegrała już swoje mecze. Przegrała Jagiellonia, przegrał Raków, przegrała Legia, a w niedzielę do tego grona dołączył Lech, który uległ w starciu z broniącą się przed spadkiem Lechią Gdańsk. Po meczu trener poznaniaków Niels Frederiksen nie zamierzał gryźc się w język.

