Dopięli historyczny transfer. Takiego piłkarza w Ekstraklasie jeszcze nie było

Thierry Gale to skrzydłowy, który ostatnio grał w Rapidzie Wiedeń. Dużym znakiem zapytania jest jego forma, bo długo leczył kontuzję zerwania więzadła krzyżowego. Po raz ostatni więcej grał w sezonie 2022/23, gdy w 19 meczach ligi gruzińskiej strzelił 10 goli i zanotował sześć asyst. Jest też reprezentantem swojego kraju.

Nowy piłkarz Piasta przejdzie do historii Ekstraklasy. Jest pierwszy

I to właśnie kraj pochodzenia Gale'a sprawia, że jeżeli trener Vuković da mu szansę w Ekstraklasie, to zapisze się on w historii ligi. Nowy zawodnik Piasta urodził się w Bridgetown na Barbadosie. To mała karaibska wyspa, która ma powierzchnię nieco ponad trzy razy większą od Gliwic. Gale jest jej pierwszym przedstawicielem w historii Ekstraklasy.

Jeżeli więc do końca sezonu zanotuje przynajmniej jeden ligowy występ, to będzie to oznaczać, że stanie się reprezentantem 111. państwa w historii naszej ligi.

Przez Ekstraklasę przewinęli się liczni zawodnicy z kierunków dość egzotycznych. Choć wielu z nich nie zapisało się zbyt korzystnie w historii polskiej piłki - jak reprezentant Afganistanu Omran Haydary, Algierczyk Mohammed Rahoui czy Chińczyk Dong Fangzhuo - to byli też tacy, których kibice wspominają do dzisiaj - jak Burundyjczyk Saidi Ntibazonkiza, czy reprezentujący Burkina Faso Prejuce Nakoulma i Abdou Razack Traore.

Obecnie w Ekstraklasie gra kilku piłkarzy, którzy są jedynymi przedstawicielami swojego kraju w historii polskiej ligi. Są to: Irakijczyk Amir Al-Ammari z Cracovii, Kenijczyk Erick Otieno z Rakowa Częstochowa i Maltańczyk Matthew Guillaumier ze Stali Mielec. Najczęściej polskie kluby sięgają po Brazylijczyków i Słowaków - zawodników z obu tych państw było ponad 130. Podium uzupełniają Serbowie.