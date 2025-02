O 15:24 Widzew ogłosił ws. trenera. Tego nikt się nie spodziewał

- Chcieliśmy zaskoczyć rywala, ale ten nie był zaskoczony, że pierwszy raz zagraliśmy w takim ustawieniu. Od pierwszego pressingu było widać, że jest na to przygotowany. Albo to nie był dobry pomysł, albo nie był zaskakujący. Lech był lepszy i wygrał zasłużenie - mówił Daniel Myśliwiec na konferencji prasowej po meczu Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Jego drużyna przegrała z liderem ekstraklasy aż 1:4 w pierwszym mieczu drugiej rundy.

Widzew przekazał kluczowe wieści ws. trenera. "Nie osiągnięto porozumienia"

Mimo wysokiej porażki 39-latek nadal jest bardzo ważną postacią w łódzkim klubie. Jego umowa wygasa wraz z końcem trwającego sezonu, jednak w ostatnim czasie rozpoczęto już rozmowy ws. jej przedłużenia. Pierwotnie Widzew przekazywał, że ostateczna decyzja wyjaśniająca przyszłość Myśliwca na stanowisku szkoleniowca zostanie upubliczniona do końca stycznia.

Mimo to komunikatu doczekaliśmy się dopiero w środę 5 lutego. Czy teraz wszystko jest już jasne? Nic bardziej mylnego. Po ostatnim oświadczeniu wiadomo tylko tyle, że obie strony wciąż negocjują. "Mimo prowadzonych od dłuższego czasu rozmów nie osiągnięto porozumienia w zakresie przedłużenia kontraktu z trenerem Danielem Myśliwcem w pierwotnie planowanym przez Klub okresie, tzn. do końca stycznia 2025 roku. Obecna umowa obowiązuje szkoleniowca do zakończenia sezonu 2024/25" - czytamy.

Widzew Łódź podkreśla, że priorytetem jest przedłużenie kontraktu, jednak na ten moment jego szczegóły nie zostały jeszcze dopięte. "Domknięcie rozmów wymaga zakończenia negocjacji co do zapisów kontraktowych oraz doprecyzowania ustaleń w zakresie polepszenia skuteczności funkcjonowania zespołu i wzajemnej oceny ich wdrożenia pod kątem obecnego, ale i przyszłego sezonu" - dodano.

Kiedy więc możemy spodziewać się finalnej decyzji ws. przyszłości Daniela Myśliwca? "Obie strony zamierzają sfinalizować rozmowy w czasie gwarantującym efektywne podejmowanie decyzji kadrowych przed nowym sezonem" - podkreślono. Jednocześnie Widzew nie wyklucza, że negocjacje mogą zakończyć porażką, dlatego "wobec braku finalizacji negocjacji Klub będzie przygotowywał inne opcje na to stanowisko" - napisano.

Myśliwiec przejął łódzki zespół 5 września 2023 roku. Do tej pory pod jego Wodzą Widzew rozegrał 53 spotkania, z czego zwyciężył 23, przegrał 20, a dziesięć kończył remisem. Obecnie po 19. kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli, mając na koncie 25 punktów.