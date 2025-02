"Nowy Lewandowski" w ekstraklasie. Jakubas ujawnia. "Niebywały talent"

"Nowy Lewandowski" - taki przydomek często otrzymują młodzi, zdolni polscy piłkarze. Tego typu sformułowania niestety nie raz stosowane są na wyrost lub mogą w psychice samych graczy uczynić więcej szkód niż pożytku. Nie mniej kibice z pewnością życzyliby sobie, by w końcu znalazł się godny następca genialnego napastnika.

Jakubas kompletnie zaskoczył. "Mamy w Motorze dwóch Lewandowskich"

Kandydata na zawodnika tego formatu przedstawił w rozmowie z "Super Expressem" prezes Motoru Lublin - Zbigniew Jakubas. Najzabawniejszy jest fakt, że również nosi nazwisko Lewandowski. - My mamy teraz w Motorze nomen omen dwóch Lewandowskich. Jeden ma 18 lat i jest środkowym obrońcą. Drugi ma 16 lat i jest przymierzany jako być może lewy napastnik - ujawnił Jakubas.

Kogo miał na myśli? Wspomniany środkowy obrońca to Miłosz Lewandowski, który do klubu dołączył latem i jeszcze nie zadebiutował w Ekstraklasie. Większe nadzieje wiąże się jednak z 16-letnim Franciszkiem Lewandowskim. - On wejdzie już być może i w najbliższym meczu, a jak nie to w ciągu najbliższych dwóch wyjdzie na jakieś minuty. To jest chłopak bezkompromisowy. Uczy się genialnie. Ma same piątki w klasie matematyczno-fizycznej, w trzeciej klasie. I taki, jaki jest w szkole, jest też na boisku - chwalił prezes Motoru.

Jakubas opowiedział o Lewandowskim w Motoru. Niebywałe. "Bawi się z nimi"

Franciszka Lewandowskiego Motor sprowadził tej zimy z Championa Warszawa. Podpisano z nim trzyletni kontrakt. - Pozyskujemy najzdolniejszych zawodników w swoich rocznikach i Franek jest tego kolejnym przykładem. Ma duży potencjał, co potwierdziło się w trakcie testów. Wierzymy w jego rozwój i że dzięki ciężkiej pracy wypłynie na szerokie wody - mówił dyrektor sportowy - Paweł Golański, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Z kolei Jakubas przekonał się o jego talencie, obserwując go na treningach. - Ten 16-latek wychodzi przeciwko Mrazowi, przeciwko Samperowi w meczykach wewnętrznych i on bawi się z nimi. A oni mówią: "Kurcze, no niebywały talent" - przekonywał. Kolejny mecz piłkarze Motoru rozegrają 9 lutego przeciwko Koronie Kielce (godz. 12:15).